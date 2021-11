La Selección de El Salvador afrontará mañana un partido amistoso contra Bolivia, que se disputará a las 18:30 horas en Washington, que será la última prueba para la Fecha FIFA de noviembre, donde se jugarán los partidos fundamentales de la eliminatoria mundialista y así con opciones de estar en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

"Espero que podamos competir, que tengamos una buena salida en Washington, por eso es que vamos la mayoría de los jugadores de experiencia. Bolivia es un equipo interesante, que ha ganado sus últimos dos partidos en CONMEBOL y así que será un buen partido para nosotros, será un buen sparring”, dijo Pérez a los medios de comunicación.

Además el seleccionador indicó que charló con Ricardo Guevara tras no tomarlo en cuenta para el fogueo: “Platiqué con él en la mañana, recién viene de una lesión muy seria. Él se incorporó con nosotros a trabajar, pero él hasta el momento es el único que no viaja. Más que todo quiero verlo entrenar, me parece un jugador interesante y con el tiempo que él pueda salir de ese problema que tuvo podría servir para el futuro".

"Regresamos sábado y los que yo escoja para la octagonal de los 21 o 22 que viajaron, al regresar sábado se quedan concentrados. Estoy esperando. Tengo una reunión con el presidente para ver si convocamos a alguien o nos quedamos con los que tenemos, es decisión del presidente también", finalizó sobre sumar a un atacante más.

La Selecta cerrará su preparación ante los bolivianos, el fin de semana se dará a conocer la convocatoria y así enfocarse de lleno en el duelo cuando reciba a Jamaica el 12 de noviembre y la visita a Panamá del 16.