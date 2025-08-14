Mientras se confirma el regreso de Joshua Pérez, Bolillo Gómez descartaría a una figura de El Salvador: “No hubo pláticas”

El Salvador se encuentra a pocos días de afrontar el comienzo de la tercera fase de las Eliminatorias al Mundial 2026. Cada movimiento de sus futbolistas puede llegar a ser clave para la clasificación. Este maleficio lleva más de cuatro décadas.

Hernán Darío Gómez evalúa a cada uno de sus futbolistas. Recientemente, inició una especie de gira en la que hablará con varios legionarios que juegan dentro de los Estados Unidos. Entre ellos, ilusiona el nombre del apartado Eriq Zavaleta.

Además de esto, algunos regresos fueron confirmados. El que más impacto causó entre los aficionados, fue el de Joshua Pérez. El Oldra Opole acaba de anunciarlo y será parte de la plantilla que juegue la ventana Concacaf durante septiembre.

Una de arena y una de cal para construir a La Selecta, porque las decisiones del Bolillo no quedaron ahí. Al parecer, evalúa descartar a una figura que podría darle mucho a la Selección Nacional. Se trata de Styven Vásquez, delantero del Firpo.

Bolillo Gómez confirma a Joshua Pérez, pero descartaría a Styven Vásquez

Hernán Darío Gómez dejó fuera de convocatoria a Styven Vásquez para finales de mayo, justo antes de afrontar el cierre de la segunda etapa de Eliminatorias al Mundial 2026 y la Copa Oro 2025. Poco tuvo que ver su rendimiento en cancha.

Se filtraron imágenes de Vásquez en Estados Unidos, en disputa de torneo de barrio. Ahí llevaba puesta la camiseta de Honduras. Además, estuvo en batallas de Tiktok para pedir dinero. Todo esto, mientras no se presentó a la convocatoria.

De todas formas, Bolillo Fue compasivo y decidió no cortarle su carrera dentro de El Salvador: “Styven es muy buen jugador y buena persona, pero aquí se equivocó. Seguro que vamos a hablar con él. Ojalá se pueda llegar. No hay por qué hundirlo“.

Pese a esto, el delantero acaba de confirmar que no volvió a tener contacto con el entrenador de La Selecta: “Aún no hay pláticas, sinceramente, pero nos estamos preparando de la mejor manera física y psicológicamente. De verdad que me siento bastante bien. Siempre me caractericé por esforzarme y aportar mucho al equipo”.