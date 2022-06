Hugo Carrillo, presidente de la Federación Salvadoreña de Futbol, salió al paso luego que los seleccionados de la categoría Sub-20 se quejaran públicamente de que recibieron maltrato por parte de la Fesfut, en especial porque les fue denegado una actividad en la playa previo a emprender el viaje rumbo a Honduras para afrontar el premundial.

Carrillo dio a conocer que el Comité Ejecutivo tomó la decisión de denegar esta solicitud, luego que en marzo hubiera un incidente con la Selección Mayor, cuando los jugadores pidieron el mismo permiso y fue aceptado previo a enfrentar a México por la Fecha FIFA de Marzo, pero estos retornaron a altas horas de la noche y en estado de ebriedad.

“Lo que establecen los muchachos en el comunicado es que el secretario no les autorizó la salida a la Costa del Sol el jueves, y fue por un incidente que tuvimos un día antes de jugar con México en las eliminatorias. En esa ocasión, los jugadores pidieron permiso para ir a la playa el Tunco y regresaron a medianoche y la mayoría bien alcoholizados”, dijo Carrillo.

“Tras vivir esa experiencia este año con la selección mayor el secretario le manifestó a los jugadores de la sub20 que no les daría permiso porque no se iba a correr ese riesgo que tuvimos en la última fecha FIFA”, fueron las palabras del dirigente luego que fuera cuestionado que no eran los mismos futbolistas que los que actuaron de mala manera.

El Salvador integra el Grupo C del premundial de la Concacaf junto a Aruba, Guatemala y Panamá, mañana a las 14:00 horas debutará en la competición cuando enfrente a los chapines y en el que buscará iniciar con el pie derecho su camino a la Copa del Mundo y Juegos Olímpicos.