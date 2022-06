Se viene el Premundial de Concacaf y El Salvador no podrá contar con dos grandes figuras en la selección Sub 20.

El Salvador no para de recibir malas noticias pensando en el Premundial de Concacaf que se disputará en Honduras. Primero fue el comunicado que sacaron los futbolistas de la Sub 20 denunciando maltratos por parte de la Federación y a eso hay que agregarles las ausencias de dos piezas claves para Gerson Torres.

Diego Barahona y Nathan Ordaz, ambos jugadores de Los Angeles FC, no estarán en la pelea por la clasificación al Mundial Sub 20 y los Juegos Olímpicos. Por diferentes motivos, ninguno de los dos podrá participar y generaron un gran dolor de cabeza para el entrenador. Uno de ellos parece que no volverá a tener una oportunidad con la Selecta.

"Con Diego me duele porque es una posición que nos faltaba, nosotros contábamos con él, un central zurdo, ese perfil no encontrás muchos en el mundo y es una pérdida grande porque era pieza clave", declaró Gerson Torres. No estará porque no se solucionó un impase legal relacionado al nombre su madre y el caso se encuentra en la Corte de Los Ángeles.

Por otro lado, Nathan Ordaz eligió esperar la posibilidad de ser convocado tanto por Estados Unidos como por México. Esto no gustó nada en El Salvador y parece que no le volverán a dar una oportunidad. Se destacó en la Dallas Cup con la Selecta y esperaban poder tener para este torneo.

"Nathan quería tomar su chance y ver si podía ir con México o Estados Unidos, él tomó su decisión", declaró Gerson Torres. El jugador puede representar a las tres selecciones, pero ha dejado claro que las dos norteamericanas son su prioridad, pese a que ninguna realmente lo tiene como opción.