El Salvador en alerta: FIFA recibe la notificación que podría comprometer el camino de La Selecta al Mundial 2026.

Este lunes, mientras en la Selección de El Salvador se preparan para retomar la pelea por clasificar al Mundial 2026 y el fútbol cuscatleco está a las puertas de grandes cambios tras la aprobación de los nuevos Estatutos de la FESFUT (Federación Salvadoreña de Fútbol), se confirmó una impactante noticia.

La noticia que sacude a El Salvador y alerta a la FIFA

Yamil Bukele, presidente del INDES (Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador) y la FESABAL (Federación Salvadoreña de Baloncesto), anunció a través de un comunicado en X su postulación como candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo de la FESFUT.

El hermano del primer mandatario de El Salvador, Nayib Bukele, explicó que tomó esta decisión luego de hablarlo con su familia y “meses de convivencia al interior de la estructura del fútbol nacional” en los que, afirma, conoció “los retos” que este demanda “en el área administrativa y la estructura deportiva”.

Aunque, claro está, de acceder al cargo deberá cumplir con lo establecido por la propia FESFUT y los reglamentos de la FIFA, que le exige independencia política a sus federaciones miembro con el fin de evitar injerencia gubernamentales indebidas para no perjudicar, en este caso, a La Selecta rumbo al Mundial.

Si esto no se respeta, el Bureau del Consejo de la FIFA tendría la potestad de suspender a El Salvador de las competencias internacionales como casi ocurre en 2022, cuando terminó designando a un Comité Regularizador luego de que el INDES interviniera fuertemente en la FESFUT.

Según elsalvador.com, tomando como referencia la Ley General de los Deportes, Bukele debería renunciar a su cargo en la FESABAL para poder competir en las elecciones que se llevarán a cabo en los próximos días.

Bukele suma respaldo en su carrera a la presidencia de la Federación

Samuel Gálvez, presidente de la Primera División de El Salvador, fue tajante al hablar de Yamil Bukele en Fanáticos Radio: “Es una de las personas idóneas para postularse. Conociendo que él se presenta, me retiro de la lucha y en lo personal lo apoyo”, sentenció el directivo.