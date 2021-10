La Selección de El Salvador tendrá una dura cita esta noche ante México, por la sexta jornada del Octogonal Final, última instancia de las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022. Se trata de la fecha que cerrará la ventana de octubre, por lo que recién volverá a haber acción en este plano en noviembre.

Para el duelo frente a los aztecas, La Selecta llega notablemente diezmada. Roberto Domínguez y Narciso Orellana deben cumplir partidos de suspensión, mientras que Eriq Zavaleta quedó descartado tras sufrir una conmoción cerebral en un partido con Toronto FC (0-0 ante Colorado Rapids). Ahora una nueva baja se suma a la convocatoria.

Heriberto Guerrero, médico de la Federación Salvadoreña de Fútbol, confirmó (según citas reproducidas por El Gráfico) que Jairo Henríquez está lesionado: "Tiene una pequeña ruptura superficial del bíceps femoral de la pierna derecha. Es una ruptura microfibrilar y no una contractura, razón por la que no puede jugar y estaría en proceso de recuperación unos diez días".

Tras remarcar que "es una lesión pequeña pero no se puede arriesgar", el profesional de la salud reveló que "el jugador quería jugar", aunque prefirieron no exponerlo a una dolencia mucho más severa: "Clínicamente existe un alto riesgo de que la ruptura se haga mucho más grande. Toca no arriesgarlo para el día de mañana".

Juan Carlos Serrano, auxiliar técnico del combinado patrio, también mencionó lo acontecido en conferencia de prensa: "No vamos a poder contar con él para el partido de mañana. Lamentablemente no".