Después de la derrota ante Costa Rica, El Salvador le toca recibir a México. Los aztecas vienen de golear a Honduras en condición de local y buscarán un triunfo que los acomode en la cima del octogonal de las Eliminatorias Concacaf. En la previa de este duelo Carlos De los Cobos habló y aconsejó a Gerardo Martino.

El ex entrenador de la Selecta le dio al Tata algunos detalles del juego de los cuscatlecos, de la actitud de los futbolistas y hasta de la gran presión que se siente en el Estadio Cuscatlán. El mexicano estuvo a cargo del combinado nacional entre mayo del 2018 hasta abril de este año cuando fue reemplazado por Hugo Pérez.

“La actitud del jugador salvadoreño será determinante, son muy entregados y con temperamento, que acompañados con la afición extraordinaria, se fortalece más en la cancha, la afición impulsa al jugador y el arbitraje siente la presión”, comenzó en la entrevista que dio con el programa mexicano Marca Radio MVS.

Y agregó el otro punto a favor que tendrá la Selecta para esta sexta fecha de las Eliminatorias: "El otro factor es la cancha, el mexicano está acostumbrado a jugar en alfombra y en este caso no es así, el pasto no es el ideal, la cancha no es óptima, México no tendrá la velocidad tradicional”.

Para finalizar, De los Cobos contó como se dio su salida de El Salvador: “Había perdido el entusiasmo, se cruzó la pandemia, mi relación con la gente en la federación ya no era la óptima, con los medios tuve una relación estupenda en mi primera etapa, en la segunda ya no fue igual, porque escriben lo que consideran y no la realidad”.