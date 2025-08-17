“Hubo acercamientos”: la joya de Guatemala olvidada por Luis Fernando Tena que Bolillo Gómez buscaría robarse para El Salvador

El futuro internacional de Emir Ponciano, una de las jóvenes promesas surgidas en Los Ángeles, podría dar un giro inesperado. Rumores desde El Salvador aseguran que el cuerpo técnico cuscatleco, que el viernes pasado realizó una gira por Estados Unidos para hablar con futbolistas elegibles, habría sostenido un acercamiento con el jugador de raíces guatemaltecas, salvadoreñas y estadounidenses.

Según fuentes cercanas al entorno del futbolista, en el pasado existió un marcado interés de Ponciano por representar a la Selección de Guatemala. Sin embargo, de manera sorpresiva, los contactos con la Federación Nacional se enfriaron y nunca prosperaron. Esto abrió la puerta para que El Salvador tome la iniciativa y lo tenga en la mira para sus próximos proyectos de selecciones juveniles y mayor.

La situación se explica también en la filosofía de trabajo de Luis Fernando Tena. El técnico mexicano ha priorizado en la Bicolor a futbolistas que ya conoce o que han pasado por procesos juveniles dentro del fútbol chapín, como es el caso de Olger Escobar. En cambio, Ponciano nunca fue integrado de manera formal a esos procesos, lo que redujo sus posibilidades de vestir la camiseta azul y blanco.

Del lado salvadoreño, las versiones apuntan a que la Federación busca integrarlo inicialmente a la Sub-23, con la intención de evaluarlo y, si cumple con las expectativas, proyectarlo hacia la Selección Mayor en el corto plazo. Este movimiento no solo representaría un acierto para la Selecta, sino también un golpe para Guatemala, que podría perder a un talento con proyección internacional.

El Salvador cerca de robarle una figura a Guatemala

El debate ya ha comenzado entre las aficiones de ambos países, pues se trata de un caso que refleja la disputa constante por jugadores con doble o triple nacionalidad en la región. Para muchos, la pasividad de Guatemala podría costarle caro si finalmente Ponciano decide aceptar el llamado salvadoreño.

Aunque todavía no existe un pronunciamiento oficial ni del jugador ni de las federaciones, los rumores se han intensificado en las últimas horas. Los próximos días podrían ser decisivos para definir si Emir Ponciano viste los colores de El Salvador y comienza un nuevo capítulo en su prometedora carrera internacional.