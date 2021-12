El Salvador: futbolista de La Selecta no podrá jugar en Estados Unidos por haberle negado la visa

Malas noticias para Heber Ramos tras haber participado en el Mundial de Playa Rusia 2021 con la Selección de El Salvador, el futbolista a través de sus redes sociales denunció que por segunda vez la oportunidad de ir a jugar en Estados Unidos se le cerraba por haberle negado la visa. Y esto le rompe el sueño de tener la posibilidad de jugar en tierras estadounidenses.

Heber Ramos no solamente ha demostrado ser un profesional dentro del terreno de juego, sino que además también es aplicado en la parte académica. Siendo Licenciado en Administración Turística y el único jugador de la Selección Playera de El Salvador en haber terminado una carrera universitaria. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos en el deporte y en los estudios, esto no fue suficiente ir a jugar a Estados Unidos.

“Otra oportunidad de jugar en la USA se me escapó por no tener la bendita visa, dos veces negada ya, increíble”, lamentó Heber Ramos a través de sus redes sociales en donde recibió muchos mensajes de apoyo por un sector de los aficionados salvadoreños. Incluso muchos de ellos comenzaron a mencionar en Twitter a la embajada de Estados Unidos para que ayudaran al futbolista centroamericano con su situación.

Pero esto seguramente va más allá, recordemos que las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador en la parte de gobierno no vienen muy bien, tal vez esta pueda ser una de las razones que haya influido. “Quisiera ‘ayuda de gestión’ para que pudiera ir a jugar a todos los torneos que me invitan, más que este año 2022 no hay mucha actividad con selección nacional”, terminó de expresar Heber Ramos a través de sus redes sociales.