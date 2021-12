Durante casi todo el Apertura 2021, Milton Meléndez estuvo en la cuerda floja por el rendimiento irregular de Alianza. Muchas veces parecía que se terminaba su ciclo en los Paquidermos, pero lo terminaron respaldando en su cargo y logró consagrarse campeón venciendo a Platense en la final del torneo.

Tras la obtención del título, la continuidad del estratega todavía no fue confirmada y él habló con la prensa sobre su situación. Además de destacar lo cerca realmente que estuvo de dar un paso al costado durante el semestre, el DT confesó que hubo un gran número de aficionados que pedía que se vaya.

“Les dije (a la directiva) que si perdíamos, yo no seguía. Pero si ganábamos íbamos a ver que pasaba. Si me voy, me voy por la puerta de enfrente, no como al inicio de este torneo que me quise hacer a un lado por las críticas, porque para la gente de Alianza es una crisis perder un juego. Habíamos perdido un juego, empatados dos y eso lo tomaban como una crisis”, comenzó Milton Meléndez.

Y reveló: “Dirigentes de la ‘Barra Brava’ llegaron a mi casa a darme su apoyo. En cambio, los otros pidieron mi cabeza. Cuando me retiré del fútbol, decidí no ir a jugar a otro equipo para no faltarles el respeto a ellos, hoy me lo faltaron a mí. Espero que disfruten de esta Copa, porque también es para ellos”.

Para finalizar, Milton volvió a darle las gracias a los que lo respaldaron para que continúe: “Agradezco a los directivos de Alianza que me han dado mucho la confianza e incluso, te lo voy a dejar saber, hubo jugadores que se acercaron a mí y me pidieron que no tomara esa decisión de dejarlos. Que siguiera al frente del equipo. Son los jugadores de experiencia de este equipo, el cual eso lo hace sentir a uno mejor”.