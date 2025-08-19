“Es totalmente falso”: Sergio Gila saca a la luz lo que en Saprissa quieren mantener encerrado bajo cinco llaves

La polémica por la no contratación de Randy Ramírez sigue sacudiendo los cimientos del Deportivo Saprissa. El delantero de 21 años, actual goleador del torneo con Liberia, fue protagonista el pasado fin de semana tras marcarle un doblete al Monstruo en el Edgardo Baltodano.

El primero en señalar responsables fue Erick Lonnis, actual cabeza del Comité Deportivo saprissista, quien en entrevista con 120 Minutos de Radio Monumental apuntó directamente al exgerente deportivo Sergio Gila como el hombre que frenó la llegada del atacante.

¿Qué dijo Erick Lonnis sobre la no contratación de Randy Ramírez?

“A Randy Ramírez lo quería Paulo César, él llevó la solicitud a principios de junio y Sergio Gila la rechazó. Esa es la pura verdad”, dijo Lonnis. “La razón hay que preguntársela a él, pero pueden haber sido dos: que tal vez no lo convenció como jugador o que el representante de Ramírez tiene una demanda contra Saprissa. En ese caso el club decidió no negociar y yo apoyo si ese fue el argumento”.

Las palabras de Erick Lonnis no cayeron bien en Gila, quien decidió romper el silencio a través de un mensaje enviado al narrador Harrick McClean. El español desmintió de manera categórica las acusaciones.

¿Qué dijo Sergio Gila sobre la acusación de Erick Lonnis?

“Es totalmente falso eso que se dice. Su representante, José Luis Rodríguez, es testigo de cómo se dio todo. A mí me gustaba Randy, me comuniqué con él, comenzamos la negociación y me dijo que, al ser joven, necesitaba jugar. Eso es lógico”, afirmó Sergio Gila.

Gila añadió que en realidad las dudas venían del propio entrenador morado y no de él. “Lo hablé con Wanchope, él tenía dudas. Se las comuniqué al representante, con respeto, sin querer quedar mal. A los días firmó con Liberia porque ahí sí iba a tener minutos”, explicó, dejando claro que no fue su negativa la que cerró la puerta al goleador.

La revelación deja a Saprissa en medio de un cruce de versiones que no hace más que profundizar la polémica. Mientras los morados atraviesan un momento deportivo y financiero complicado, el “caso Randy Ramírez” se convierte en un símbolo de errores de gestión y luchas internas que hoy tienen al Monstruo bajo fuego cruzado.