Guatemala se ilusiona: Luis Fernando Tena afila su arma secreta para enfrentar a El Salvador y Panamá.

Con un grupo compuesto por dieciocho futbolistas de la Liga Nacional y el sueño mundialista a flor de piel —que le facilitó tenerlos algunos días antes de la próxima fecha FIFA—, la Selección de Guatemala empezó oficialmente los trabajos de cara a la última ronda de las Eliminatorias.

Su espinoso recorrido en el Grupo A iniciará el jueves 4 de septiembre, cuando reciba a El Salvador en un Estadio Cementos Progreso plagado de aficionados chapines. Y el lunes 8 visitará en el Rommel Fernández al que, en los papeles, sería su rival directo por el primer lugar: Panamá.

Naturalmente, Luis Fernando Tena está terminando de definir cuáles jugadores del plano local pasarán el corte final y serán parte de la nómina, que tendría lugar para una grata sorpresa en lo que a legionarios respecta.

Publicidad

Publicidad

El arma secreta de Guatemala para la fecha FIFA de septiembre

De acuerdo a la información del periodista Juan Carlos Gálvez y del medio La Red, Tena estaría evaluando convocar por segunda vez para las Eliminatorias a una de las mayores promesas de Guatemala: Matt Evans.

ver también Un contrato y tres equipos en la MLS: la joya de Guatemala que puede cambiar su futuro mientras Luis Fernando Tena lo sigue de cerca

El mediocampista de 19 años atraviesa un gran momento con la filial de Los Angeles FC en la MLS Next Pro, donde es compañero de DeCarlo Guerra, otro de los juveniles que el técnico mexicano tiene el radar. Fue titular, hasta el momento, en 12 de 15 partidos, y acumula 5 goles y 6 asistencias.

Publicidad

Tan bueno está siendo el rendimiento del nacido en California, que recibió el interés de Philadelphia Union, FC Dallas y Real Salt Lake. Las tres franquicias apuntan a llevárselo en diciembre, cuando finalice su contrato con LAFC II.

Publicidad

Evans, recordemos, debutó con la selección mayor el pasado 11 de junio, cuando ingresó en lugar de Nathaniel Méndez-Laing para disputar los 20 minutos finales del partido que terminaron perdiendo 3-0 contra Jamaica por la segunda ronda de la clasificatoria. Luego, Tena decidió no llamarlo para la Copa Oro.