La selección de El Salvador logró llevarse un gran resultado en su primer amistoso disputado en Estados Unidos. Los dirigidos por Hugo Pérez se enfrentaron a Ecuador, el combinado revelación de las Eliminatorias Conmebol que se encuentra tercero por debajo de Brasil y de Argentina. El empate 1-1 dejó a los cuscatlecos con una sonrisa pensando en las fechas que restan del octogonal.

El entrenador de la Selecta se refirió tanto al marcador como a la imagen que dejaron sus futbolistas en este encuentro. Además, volvió hacer hincapié en que recibe muchas críticas en sus tierras, pero que no les da importancia. Estas fueron las primeras valoraciones del estratega.

"Hicimos cosas bien, algunos de los jugadores que trajimos, que vimos, nos sirvió para esto. El resultado es positivo, nos vienen matando allá en El Salvador, pero gracias a Dios sacamos el empate y reaccionamos bien", comenzó Hugo Pérez destacando las críticas que vienen sufriendo hace rato por la prensa salvadoreña.

Y agregó: "Este es un buen equipo, no por gusto está en tercer lugar, obviamente le faltan jugadores a ellos, pero estoy contento por el resultado, pero más que todo por el trabajo que hicimos. Si no valoran el resultado, no hay problema. Lo importante es que los jugadores, que son lo más importante de todo esto sigan trabajando".

Para finalizar, a Hugo Pérez le consultaron su valoración sobre su paso por la Selecta y evitó la respuesta. El entrenador comenzó muy bien su ciclo en El Salvador, sorprendiendo a propios y extraños con los grandes rendimientos, sin embargo en las Eliminatorias está en deuda. Veremos si puede revertir la situación en las jornadas que resta.