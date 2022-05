La Selección de El Salvador comienza a prepararse para afrontar la Liga de Naciones de la Concacaf y el técnico Hugo Pérez ha comenzado a planificar la convocatoria definitiva, aunque dio una lamentable noticia al ser entrevistado en el programa Fanáticos Plus, en donde dio a conocer que Eriq Zavaleta no estará en los compromisos de junio.

Pérez confirmó que la baja sensible se dio a petición del defensor, luego que Zavaleta le diera a conocer al seleccionador que no se sentía en forma física para estar en los partidos de La Selecta, esto debido a la poca actividad que ha tenido con Los Ángeles Galaxy, luego de todavía no tener la confianza del entrenador del club.

"El único que probablemente no viene es Zavaleta. No está jugando en el primer equipo, pero si en la Open Cup y está sacando su licencia de técnico y trabajando con las academias del Galaxy. me dijo que no está en forma porque no está jugando mucho y quiere hacerlo para que le den oportunidad en el primer equipo”, fueron las palabras del estratega.

Hugo Pérez dio a conocer que dará un listado de jugadores donde todos quiere que estén bien, teniendo como prioridad su momento futbolístico y no traer a alguien por compromiso, por lo que la otra semana se darán a conocer los nombres. “Para mí lo más importante es que todos estén y al final no voy a tener a nadie por obligación”

Los salvadoreños tendrán su debut en la Liga de Naciones de la Concacaf el próximo 4 de junio, cuando reciba a Granada, luego le devolverá la visita a los caribeños el 7 y su duelo estelar será el 14 cuando enfrente a Estados Unidos en el estadio Cuscatlán.