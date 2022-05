La Federación Costarricense de Fútbol anunció la preventa de entradas para el partido de Costa Rica ante la Selección de Martinica por Liga de Naciones de Concacaf, a realizarse el próximo domingo 5 de junio en el Estadio Nacional de San José.

Este será el primer juego de local tras el Octagonal Final de la Concacaf, y también servirá como juego de "despedida" para la tricolor que luego saldrá rumbo a Doha, Qatar, a disputar el repechaje mundialista ante Nueva Zelanda para buscar la clasificación al Mundial.

Los precios

Para este duelo, ya hay dos precios para el público que desee asistir; 10 mil colones (unos 16 dólares) para las localidades en los sectores norte y sur; y 15 mil colones (alrededor de 24 dólares) para los sectores este y oeste del coloso de La Sabana.

Para adquirir entrada se debe ingresar exclusivamente en la plataforma specialticket.net y comprar los boletos mediante pago con tarjetas del banco Scotiabank. Además, se pueden adquirir desde uno hasta cinco tiquetes por persona como máximo.

A pesar de que no es un juego tan atractivo para muchos por el rival, en Costa Rica la afición está muy metida por el gran momento que vive La Sele, por lo que se espera que haya una gran cantidad de público presente y, cuidado, no el estadio a 100%, pues ya no hay restricciones de ningún tipo.