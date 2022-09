Alex Roldán no había aceptado ser parte de las últimas convocatorias de la Selección de El Salvador.

La Selección de El Salvador dio a conocer su lista de convocados para el partido amistoso ante su similar de Perú, en el que destacó la presencia de los defensores Eriq Zavaleta y Alexander Roldán, quienes no habían aceptado el llamado debido a unos desacuerdos con el anterior Comité Ejecutivo de la Fesfut.

Roldán fue el encargado de romper el silencio, quien no escondió su felicidad por volver a ser tomado en cuenta por el combinado salvadoreño, además, también opinó sobre el encuentro ante los peruanos y de los jugadores que fueron incluidos en la convocatoria para este Fecha FIFA de septiembre.

“Muy contento de estar con el grupo y los jugadores, hacía mucho tiempo que no comparto el campo con ellos. Era el tiempo que yo pensé que era bueno y me gusta cómo me ha ido. Yo sé que los cambios vienen y es un placer estar con todos los jugadores”, dijo Roldán al canal oficial de la Fesfut.

“Han incluido muchos jugadores nuevos y jugadores que están jugando en diferentes equipos y ligas del mundo y creo que siempre se va a mejorar así cuando traen muchos jugadores que tienen muchas experiencias. Es un proyecto que sigue pasando y buscamos esos juegos muy importantes, partidos que pueden darnos mucha experiencia contra estos equipos; la Copa Oro y Estados Unidos en la Nations League van a ser muy difíciles, pero muy buenos para el proyecto”, agregó.

El defensor también habló sobre el siguiente juego: “Perú es un equipo muy bueno y traen muchos jugadores que tienen talento a un nivel muy alto, pero estos jugadores son muy buenos también, creo que será un partido muy difícil, pero bueno y competitivo”.