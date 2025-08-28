Un club de Costa Rica, taller textil, carros de lujo y más: los 6 negocios de Marcel Hernández en Costa Rica

Marcel Hernández no solamente es el máximo goleador extranjero en la historia del fútbol costarricense. Además de consolidarse como un artillero letal y un ganador de títulos imparable en el ámbito doméstico, el delantero del Club Sport Herediano ha logrado darle forma a un perfil empresarial que va más allá de las canchas.

Con 36 años a sus espaldas, la mirada de Marcel Hernández está puesta en el futuro, con proyectos que lo mantienen ocupado y le aseguran un camino productivo cuando llegue el momento de colgar los botines. Estos son los seis emprendimientos que convierten al goleador en un verdadero empresario.

AF Lankester 1943 – Propietario de club

El 21 de diciembre de 2023, junto al empresario Manuel Gutiérrez, Hernández adquirió el AF Lankester 1943, equipo con sede en Cartago que compite en la Primera División de Linafa (tercera categoría de Costa Rica)

Conocidos como los Botánicos, fueron fundados en 1943 por el inglés Carlos Lankester, creador también del jardín botánico que luego donó a la Universidad de Costa Rica. A pesar de no haber jugado nunca en el profesionalismo, el club ha sobrevivido durante décadas, y desde 2015/16 se mantiene activo en la Tercera División.

El Lankaster milita en la primera división Linafa (AF Lankaster).

“Es algo que venía preparando hace tiempo, es una nueva oportunidad para que las personas se desarrollen y crezcan a través del fútbol, ya sea como atletas o como profesionales, por allí va el proyecto“, dijo Marcel a su llegada a la presidencia del club.

MH Sport – Marca de ropa deportiva

A finales de 2020 lanzó su propia línea de indumentaria deportiva, que rápidamente encontró espacio en el fútbol profesional. Hoy es la marca oficial que viste al recién ascendido Guadalupe FC en la Liga Promérica.

MH Sports viste a Guadalupe (Guadalupe FC).

Taller Textil MH – Confección propia

Los uniformes de MH Sports se producen en su propio taller, ubicado en la zona de Los Ángeles, Cartago. Allí se elaboran desde uniformes deportivos hasta ropa casual.

MH Fitness Club – Gimnasio

Uno de sus proyectos más recientes. Inaugurado en 2024, se trata de un centro de entrenamiento de alto nivel, con presencia activa en redes sociales y situado también en Cartago.

“Nació en mi cabeza hace muchos años, fue una de las primeras cosas que me prometí a mi mismo: quería tener un gimnasio. No sé por qué, pero es algo que siempre me apasionó. Además era algo vital para los entrenamientos de los chicos del Lankaster“, reconoció Marcel Hernández.

Majestic Hair Studio – Barbería

Este negocio abrió sus puertas el 1 de septiembre de 2023 y está situado en Oficentro, Tres Ríos (La Unión, Cartago). Se trata de una barbería moderna que amplió el portafolio de negocios de Marcel Hernández hacia el rubro estético.

Majestic Hair Studio, traído a ustedes por Marcel Hernández (Instagram).

Revolupartes MH – Repuestos automotrices

En 2025, Marcel Hernández presentó Revolupartes MH, una compañía de importación y venta de repuestos para automóviles, con sede en el Parque Industrial Zeta, en El Guarco (Cartago).

Marcel Hernández es propietario de Revolupartes (Instagram).

“Estamos comprometidos con brindar lo mejor en venta de repuestos automotrices, calidad y servicio de primera. Agradecemos a todos los que nos acompañaron en este primer paso. Bienvenidos a todos”, anunció el cubano luego de la inauguración oficial del local.