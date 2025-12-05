Marcel Hernández consiguió un aumento: el salario que arregló con Jafet Soto para quedarse en Herediano

El Club Sport Herediano logró cerrar una de las renovaciones más esperadas por su afición. Tras semanas de conversaciones, análisis y reuniones, Marcel Hernández finalmente estampó su firma y seguirá siendo la gran referencia ofensiva del equipo rojiamarillo por un año y medio más.

El atacante cubano, uno de los goleadores históricos del fútbol costarricense, se tomó su tiempo antes de dar el sí definitivo. Su futuro generó incertidumbre entre los seguidores florenses, especialmente porque venía de alcanzar las 147 anotaciones en el país, cifra que lo coloca dentro del prestigioso top 10 de máximos artilleros del balompié nacional.

Desde la dirigencia trabajaron con paciencia. Jafet Soto, gerente general del club, lideró las gestiones y logró convencer a Marcel Hernández de continuar en el proyecto. Y la renovación llegó con un ajuste económico importante.

¿Cuánto fue el aumento salarial que recibió Marcel Hernández para renovar?

Según pudo confirmar Fútbol Centroamérica, el goleador pasará de ganar $8.000 mensuales a un salario de $12.000 por mes en Herediano. Un incremento de 4 mil dólares por mes, queda da un total de 144 mil dólares al año.

Este incremento refleja el peso deportivo que tiene Marcel en el equipo, su vigencia goleadora y la importancia estratégica que Herediano le asigna de cara a los próximos torneos.

La noticia llega en un momento clave del certamen, con el conjunto florense todavía peleando puestos importantes y con la necesidad de contar con la experiencia y jerarquía del cubano. Su renovación no solo ordena el ataque herediano, sino que también envía un claro mensaje al resto del campeonato: Marcel sigue en casa, y ahora más comprometido que nunca.