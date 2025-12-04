En el Club Sport Herediano están expectantes sobre lo que pueda llegar a pasar con Marcel Hernández. En el conjunto rojiamarillo, desean que continúe y le ofrecieron la renovación, aunque hubo varias conversaciones en las que no se pusieron de acuerdo.

La idea de Jafet Soto era ofrecerle seis meses más hasta que finalice la temporada actual. Sin embargo, el delantero cubano quería extender su contrato hasta finales del próximo año. Finalmente, según pudo confirmar el periodista Kevin Jiménez, habría acuerdo por un año y medio.

La noticia que confirma la estadía de Marcel Hernández en Heredia

Mientras aguardan la confirmación oficial de la renovación, Marcel Hernández acaba de anunciar una noticia que puede influir en lo que será su continuidad en Herediano. Si no se queda en este lugar por el fútbol, lo hará como empresario.

“Se queda en Heredia“, dijo La Nación para hablar acerca del nuevo negocio que montó el goleador cubano justamente en Heredia. Caracterizado por incursionar en diferentes emprendimientos, su proyecto se vincula directamente con la gastronomía.

Este miércoles, Marcel Hernández abrió su negocio en San Joaquín de Flores. Este cuenta con dos sectores: uno recibe el nombre de Nine Gastro Bar y el otro se llama Nine Sport Bar. El primero se dedicará a una variada oferta gastronómica y este último tendrá un menú más tradicional vinculado a los aficionados al deporte.

Marcel Hernández con sus nuevos clientes. (Foto: La Nación)

“Tendremos dos ambientes para brindar opciones variadas tanto en oferta culinaria como en entretenimiento, ideales para compartir con familiares y amigos. Contaremos con una amplia selección de platillos que permitirá disfrutar desde un desayuno tradicional hasta una noche festiva de fin de semana”, comentó el goleador de Herediano sobre su nuevo proyecto.