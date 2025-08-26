Lo dice sin vueltas: Erick Lonnis admite lo que todos en Saprissa querían saber sobre el fichaje de Marcel Hernández

Es tendencia:
marcial martínez

Por Marcial Martínez

Erick Lonnis como parte del comité deportivo en el Deportivo Saprissa, habló sin rodeos sobre el tema que más expectativa generaba en la afición morada: el posible fichaje de Marcel Hernández.

Con sus declaraciones, el dirigente puso sobre la mesa la posición del club y despejó las dudas que existían alrededor de la posibilidad de ver al delantero cubano vestido de morado.

¿Qué dijo Erick Lonnis sobre el posible fichaje de Marcel Hernández?

Sobre este escenario, Erick Lonnis como dirigente del Deportivo Saprissa, fue consultado en el programa 120 Minutos sobre la posibilidad de fichar a Marcel Hernández, y no dudó en responder con humor.

Si a Marcel no le gustó la oferta de Herediano, menos le va a gustar la de nosotros”, comentó entre risas, dejando en claro que la llegada del delantero cubano al conjunto morado no está dentro de los planes inmediatos.

Las declaraciones de Lonnis reflejan la postura del club frente a los rumores y, al mismo tiempo, bajan las expectativas en torno a un posible fichaje que había generado comentarios en el ambiente futbolístico costarricense.

Con esto, Saprissa reafirma que no hará esfuerzos por un jugador que recientemente rechazó una propuesta en el ámbito local, y que la institución se mantiene enfocada en otros objetivos deportivos.

