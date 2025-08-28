“Un delantero más”: Alajuelense acelera por el refuerzo internacional que nadie esperaba tras el fichaje de Ronaldo Cisneros

Cuando Liga Deportiva Alajuelense hizo oficial la contratación de Ronaldo Cisneros, delantero mexicano de 28 años, muchos pensaron que la directiva rojinegra había cerrado definitivamente el mercado de fichajes.

El atacante azteca llegó para darle a Óscar “Machillo” Ramírez esa cuota de gol tan necesaria en el arranque de la temporada, lo que parecía suficiente para completar el arsenal ofensivo de los manudos.

“Alajuelense no ha cerrado el mercado de fichajes”

Pero la sorpresa estalló este jueves. Según reveló el periodista Fabián Borbón en el programa Seguimos, conducido por Kevin Jiménez, el club rojinegro todavía no se retira del mercado.

“Ayer hablaba con una persona muy influyente a lo interno del club y nos informaba que Alajuelense todavía no ha cerrado el mercado de fichajes”, aseguró Borbón, dejando en claro que el gerente deportivo Carlos Vela sigue teniendo trabajo por pedido expreso del cuerpo técnico.

El pedido de Machillo Ramírez

La intención proviene directamente de Machillo Ramírez, quien, más allá de contar ya con Cisneros, Alberto Toril y Doryan Rodríguez como opciones en punta, desea incorporar un delantero con características distintas.

Según Borbón: “Al técnico Machillo Ramírez le interesa tener otro jugador en ataque que tenga características diferentes a las que tiene ahora en el plantel: fuerte, potente, que pueda pivotear e ir a chocar”.

Machillo Ramírez espera un nuevo delantero en Alajuela (LDA).

“No descarten que la Liga pueda seguir reforzando su plantel con un delantero, estará analizando el mercado internacional”, advirtió Borbón, dejando abierta la posibilidad de un movimiento de última hora.

¿Qué es lo que le falta a La Liga?

Por lo pronto, Alajuelense sigue mostrando su habitual solidez defensiva, sello de los equipos de Machillo Ramírez, con apenas dos goles recibidos en los últimos cinco partidos.

Pero el propio técnico reconoce que la deuda está en la contundencia ofensiva, y de allí el interés en sumar otro nombre en ataque para robustecer la búsqueda de la estrella 41.