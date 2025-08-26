Saprissa ya sueña con Marcel Hernández: el grave error de Jafet Soto que podría llevar al goleador de Herediano a Tibás

Al mismo tiempo que Marcel Hernández es máximo goleador y figura del Torneo Apertura 2025, el experimentado delantero cubano de 36 años protagoniza una verdadera novela con la directiva del Club Sport Herediano.

Enarbolados detrás de la ubicua figura de Jafet Soto, los florenses tienen como prioridad asegurar la renovación de contrato del máximo anotador extranjero del fútbol costarricense, el cual llega a su fin en diciembre de 2025. Sin embargo, las negociaciones aún están muy lejos de llegar a buen puerto.

ver también Confirmado por Concacaf: Vladimir Quesada recibe la sentencia que favorece a Saprissa justo antes de jugarse la vida ante Motagua

Marcel Hernández le bajó el pulgar a Jafet Soto

El lunes, Marcel Hernández sorprendió al confirmar que, aunque ya tiene una oferta formal de la dirigencia del Team sobre la mesa, no planea aceptarla bajo los términos planteados: “La oferta no la valoré. Hablé con Gustavo (Pérez), agradezco mucho la oferta, pero no es lo que espero y se lo hice saber. Es parte de la negociación”, expresó en declaraciones para Tigo Sports.

Publicidad

Publicidad

Por si esto fuera poco, el goleador también reveló que otros equipos ya le han acercado propuestas para el 2026: “Totalmente sí, tengo ofertas del fútbol nacional e internacional. Si uno hace las cosas bien todo llega. Yo no puedo decirte de quiénes, pero es normal que lleguen ofertas“.

Tweet placeholder

Publicidad

Según la información que dio a conocer el periodista Kevin Jiménez en el programa Seguimos, la propuesta de renovación que decidió presentar Jafet Soto nunca estuvo alineada con las pretensiones de su atacante: “En lo económico, la primera oferta fue a la baja de lo que quería Marcel. Por eso menciona que no es lo que esperaba“, dijo Jiménez.

Publicidad

¿Saprissa avanza por Marcel Hernández?

Este tropiezo en las negociaciones entre Marcel Hernández y Herediano le abre la puerta a otros interesados, y el Deportivo Saprissa es uno de ellos. “Ya los clubes saben que está disponible para escuchar ofertas. Me dicen que Saprissa lo está valorando a lo interno para realizar una oferta“, afirmó el periodista.

Publicidad

ver también “Montar una cama”: Kendall Waston habla claro sobre lo que nadie en Saprissa quería mencionar tras la salida de Wanchope

Aunque todavía no hay ninguna negociación formal, y habría que ver si los morados pueden hacerse cargo de las elevadas demandas salariales del cubano, Jiménez opinó que Marcel “puede ser una buena opción si Saprissa aguanta estos tres meses que le quedan sin 9 y lo ficha gratis al final del torneo”.