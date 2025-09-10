Toda Costa Rica consternada con el mensaje de Keylor Navas en medio de la crisis y tras su cruce con Ariel Lassiter: “Situación complicada”

Keylor Navas fue uno de los protagonistas de la noche para el olvido que vivió la Selección de Costa Rica este martes, al desaprovechar la ventaja contra Haití y rescatar agónicamente un empate 3-3 que la mantiene fuera de la zona de clasificación al Mundial en el Grupo C y genera enormes dudas de cara a la recta final de las Eliminatorias.

Tras el pitazo final, el portero costarricense no ocultó su furia con sus compañeros. Especialmente, con Ariel Lassiter, quien desperdició junto a Alejandro Bran un peligroso tiro libre en la última jugada del partido y también fue reprendido por Miguel Herrera.

La secuencia se viralizó inmediatamente en redes sociales. Así como otras postales de Navas regañando a los integrantes de una joven selección, que para los duelos contra Honduras y Nicaragua de la próxima fecha FIFA podría sufrir importantes cambios en su convocatoria.

El duro mensaje de Keylor Navas que consterna a Costa Rica

A través de un posteo en su cuenta de Instagram, Keylor Navas se comprometió con el pueblo costarricense a obtener la clasificación al Mundial pese al difícil panorama de La Sele: “Estamos en una situación complicada y lo que toca ahora es afrontarla, pero no con palabras. Es momento de trabajar más que nunca y confiar para dar la vuelta a esto”, aseguró.

“El sueño sigue intacto y yo confío en que lo vamos a conseguir. Vamos a darlo todo hasta el último minuto por Costa Rica!!”, finalizó Navas, quien acompañó la publicación con una imagen del penal que le atajó a Duckens Nazon, pero no tuvo ayuda para rechazar el rebote que quedó suelto en el área.

Naturalmente, con el correr de las horas, la bronca de Navas fue mermando y acabó bajando el tono de su mensaje, que había sido áspero en sus declaraciones a la prensa una vez consumado el empate con sabor a derrota frente a Haití. Pero el fondo es el mismo: la camisa Tricolor debe defender con hidalguía.

¿Cuándo vuelve a jugar Costa Rica por las Eliminatorias 2026?

El próximo partido de la Selección de Costa Rica será contra Honduras, el líder del Grupo C, y tendrá lugar el próximo 9 de octubre en el Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.