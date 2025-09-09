Es tendencia:
Eliminatorias al Mundial 2026: así está la tabla del Grupo C de Costa Rica, Honduras y Nicaragua

Entérese cómo va la tabla de posiciones del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Por Maximiliano Mansilla

¿Cómo están Nicaragua, Costa Rica y Honduras en el Grupo C?
¿Cómo están Nicaragua, Costa Rica y Honduras en el Grupo C?

Este martes, seguirá la acción en el Grupo C de las Eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026 con dos partidos de gran impacto en la última ronda. El más atractivo, por lo parejo que luce en la previa, es el que disputarán Honduras y Nicaragua en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

En simultáneo, a las 8 p.m., le llegará el turno a la Selección de Costa Rica de Miguel “Piojo” Herrera de refrendarse ante Haití como la gran candidata de la zona. Después de su amargo debut, con el empate 1-1 que le arrancó Nicaragua pese a tener diez hombres, recibirá a los caribeños en el Nacional.

“Malestar en el camerino”: mientras Costa Rica se juega la clasificación al Mundial 2026, Piojo Herrera saca a la luz lo que sucedió en Nicaragua

ver también

“Malestar en el camerino”: mientras Costa Rica se juega la clasificación al Mundial 2026, Piojo Herrera saca a la luz lo que sucedió en Nicaragua

La puja se intensifica cada vez más. Debido al cambio de formato, solo tres países clasificarán forma directa al Mundial. Y para lograrlo, deberán quedarse con el primer lugar de sus respectivos grupos. Mientras que los dos mejores segundos jugarán el nuevo repechaje en marzo de 2026.

¿Cómo van Costa Rica, Honduras y Nicaragua en la tabla de posiciones del Grupo C?

Próximos partidos de Costa Rica, Honduras y Nicaragua en las Eliminatorias 2026

  • 9 de octubre: Nicaragua vs. Haití – Estadio Nacional, Managua
  • 9 de octubre: Honduras vs. Costa Rica – Estadio Francisco Morazán, San Pedro Sula
  • 13 de octubre: Costa Rica vs. Nicaragua – Estadio Nacional, San José
  • 13 de octubre: Honduras vs. Haití – Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa

