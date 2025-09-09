Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias Concacaf

“Estamos perdiendo todos”: Keylor Navas no se calla y expone a los culpables del sufrido empate de Costa Rica con Haití

Tras el empate contra Haití en Costa Rica, Keylor Navas explotó y marcó a los culpables del mal presente de la Sele.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Keylor Navas quedó muy molesto con el empate ante Haití. (Foto: Fedefútbol)
Keylor Navas quedó muy molesto con el empate ante Haití. (Foto: Fedefútbol)

La Selección de Costa Rica volvió a dejar escapar puntos clave en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Tras igualar 1-1 con Nicaragua en el debut, la Tricolor parecía encaminarse a su primera victoria al ir ganando 2-0 en casa frente a Haití, pero los caribeños remontaron hasta el 3-2 y solo en los minutos finales llegó el empate 3-3 que evitó una derrota histórica en el Estadio Nacional.

El resultado, lejos de traer alivio, desató la indignación de la afición y también de los referentes del equipo. Uno de los más duros fue el capitán Keylor Navas, quien no se guardó nada al analizar lo ocurrido y lanzó un fuerte mensaje tanto a sus compañeros como al entorno de la Selección.

¿Qué dijo Keylor Navas sobre el empate de Costa Rica ante Haití?

Estamos descontentos, la afición también. Estamos perdiendo todos. Damos opciones para que los otros equipos puedan puntear y estén más cerca del Mundial que nosotros y eso no puede pasar”, expresó el arquero del Paris Saint-Germain, visiblemente molesto por lo sucedido.

Publicidad

Navas puso el dedo en la llaga al señalar la fragilidad defensiva que mostró la Tricolor en la segunda mitad: “Íbamos ganando 2-0, no podemos cometer los errores que cometemos. Nadie nos regala nada, para hacer un gol tenemos que hacer un golazo y nosotros estamos regalando los goles.

Tweet placeholder
Publicidad

El guardameta también insistió en la necesidad de una autocrítica real dentro del grupo: “Nadie quiere fallar, nadie quiere hacer las cosas mal. La situación es difícil. Hay que sacar el carácter, aprovechar este mes para trabajar con nuestros equipos, más porque claramente no nos está alcanzando”.

Finalmente, Navas subrayó que la Sele debe recuperar la fortaleza en casa y dejar de dar ventajas: Tenemos que ser conscientes de lo que hacemos bien y qué mal para que nos pasen estas cosas. Estamos en nuestra casa y tenemos que hacernos respetar. Ojalá que podamos mejorar, todos tenemos margen de mejora”.

Publicidad
Jafet Soto dijo lo que pocos se animan en Costa Rica y no perdonó al Piojo Herrera camino al Mundial 2026: “Lo estamos pagando”

ver también

Jafet Soto dijo lo que pocos se animan en Costa Rica y no perdonó al Piojo Herrera camino al Mundial 2026: “Lo estamos pagando”

El mensaje del capitán refleja un ambiente de alerta máxima en la Tricolor. La afición ya levantó la voz contra el técnico Miguel Herrera con cánticos de “Fuera Piojo” y ahora los jugadores también exponen las falencias. El panorama de Costa Rica en estas eliminatorias se complica y, como dijo Navas, “estamos perdiendo todos”.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Escándalo en Costa Rica: la insólita situación que pocos vieron tras el empate
Costa Rica

Escándalo en Costa Rica: la insólita situación que pocos vieron tras el empate

Miguel Herrera se frustra y dispara contra los jugadores de Costa Rica
Costa Rica

Miguel Herrera se frustra y dispara contra los jugadores de Costa Rica

Miguel Herrera habla sin tapujos sobre su salida
Costa Rica

Miguel Herrera habla sin tapujos sobre su salida

Costa Rica sentencia el futuro de Miguel Herrera
Costa Rica

Costa Rica sentencia el futuro de Miguel Herrera

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo