“Estamos perdiendo todos”: Keylor Navas no se calla y expone a los culpables del sufrido empate de Costa Rica con Haití

La Selección de Costa Rica volvió a dejar escapar puntos clave en las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Tras igualar 1-1 con Nicaragua en el debut, la Tricolor parecía encaminarse a su primera victoria al ir ganando 2-0 en casa frente a Haití, pero los caribeños remontaron hasta el 3-2 y solo en los minutos finales llegó el empate 3-3 que evitó una derrota histórica en el Estadio Nacional.

El resultado, lejos de traer alivio, desató la indignación de la afición y también de los referentes del equipo. Uno de los más duros fue el capitán Keylor Navas, quien no se guardó nada al analizar lo ocurrido y lanzó un fuerte mensaje tanto a sus compañeros como al entorno de la Selección.

¿Qué dijo Keylor Navas sobre el empate de Costa Rica ante Haití?

“Estamos descontentos, la afición también. Estamos perdiendo todos. Damos opciones para que los otros equipos puedan puntear y estén más cerca del Mundial que nosotros y eso no puede pasar”, expresó el arquero del Paris Saint-Germain, visiblemente molesto por lo sucedido.

Navas puso el dedo en la llaga al señalar la fragilidad defensiva que mostró la Tricolor en la segunda mitad: “Íbamos ganando 2-0, no podemos cometer los errores que cometemos. Nadie nos regala nada, para hacer un gol tenemos que hacer un golazo y nosotros estamos regalando los goles”.

El guardameta también insistió en la necesidad de una autocrítica real dentro del grupo: “Nadie quiere fallar, nadie quiere hacer las cosas mal. La situación es difícil. Hay que sacar el carácter, aprovechar este mes para trabajar con nuestros equipos, más porque claramente no nos está alcanzando”.

Finalmente, Navas subrayó que la Sele debe recuperar la fortaleza en casa y dejar de dar ventajas: “Tenemos que ser conscientes de lo que hacemos bien y qué mal para que nos pasen estas cosas. Estamos en nuestra casa y tenemos que hacernos respetar. Ojalá que podamos mejorar, todos tenemos margen de mejora”.

El mensaje del capitán refleja un ambiente de alerta máxima en la Tricolor. La afición ya levantó la voz contra el técnico Miguel Herrera con cánticos de “Fuera Piojo” y ahora los jugadores también exponen las falencias. El panorama de Costa Rica en estas eliminatorias se complica y, como dijo Navas, “estamos perdiendo todos”.