Miguel Herrera se frustra y dispara contra los jugadores de Costa Rica por el empate con Haití: “No sé por qué hicieron eso”

Poco a poco, la Selección de Costa Rica fue pasando del más dulce sueño a una pesadilla en el Estadio Nacional. Este martes, cuando se creía que iba a refrendar su condición de candidata en las Eliminatorias al Mundial 2026, terminó sudando para rescatar un empate 3-3 frente a Haití.

Después del pitazo final, la bronca de los aficionados creció y desde las gradas comenzó a bajar un grito dirigido a Miguel Herrera: “¡Fuera, Piojo!”. Con este resultado, sumado al triunfo de Honduras sobre Nicaragua, la Tricolor quedó segunda en el Grupo C y con mucho por corregir para la próxima fecha FIFA.

Sobre este tema habló en conferencia el entrenador mexicano, quien se mostró visiblemente ofuscado tanto con la actitud de sus futbolistas como con una jugada en particular: el tiro libre al borde del área que desperdiciaron Ariel Lassiter y Alejandro Bran al minuto 97.

Miguel Herrera estalla contra los jugadores de Costa Rica

“El equipo va ganando 2-0 y en 20 minutos pierde la ventaja. No entiendo qué pasa, hubo jugadas tontas, regalamos un penal. El primer tiempo fue muy bueno, no entiendo por qué dejan de hacer lo que están haciendo muy bien. Fueron lapsos. Keylor tapa el penal y no hay una reacción de que alguien llegue a tratar de sacar la pelota, el tipo que hace el penal vuelve a rematar solo”, aseguró el “Piojo” Herrera en rueda de prensa.

En ese sentido, desarrolló: “Hay calidad. Lo que me ocupa es que se concentre 90 minutos el equipo, que hagamos 90 minutos lo que trabajamos, que no por la presión nos olvidemos de hacer. Tenemos una última pelota y en vez de tirarla al área sale un invento… yo no trabajé eso, me gustaría dejar pasar a toda la prensa para que vean cómo trabajo. El balón parado es importante. La última jugada no la entendí nada“.

“Las jugadas que prefabricamos a balón parado casi todas salieron. Hoy no nos tocó la fortuna de hacer un gol, pero la última jugada tiene que ser un centro a gol. No sé por qué hicieron eso. Además, a los chicos que entraron les dije: hay que tirar la bola al área“, cerró Herrera, visiblemente ofuscado.

¿Cuándo es el próximo partido de la Selección de Costa Rica?

La Sele volverá a jugar el próximo 9 de octubre, cuando visite a Honduras por la tercera jornada del Grupo C de las Eliminatorias al Mundial 2026.