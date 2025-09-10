Es tendencia:
Mientras Costa Rica se queda afuera del Mundial 2026, leyenda de La Sele señala al culpable que nadie se anima: “Keylor Navas”

La Selección de Costa Rica no levanta cabeza en estas Eliminatorias y Keylor Navas es uno de los señalados.

Por Marcial Martínez

Keylor Navas en la Selección de Costa Rica
La Selección de Costa Rica de Miguel Herrera sigue sin levantar cabeza en estas Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026. El último empate como local (3-3) ante Haití terminó por encender todas las alarmas en La Sele en donde incluso el nombre de Keylor Navas apareció en las críticas.

Costa Rica en estas primeras dos jornadas de la fase final de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026 todavía no conoce la victoria. Recordemos que en la primera jornada no pasó del empate como visitante ante Nicaragua incluso teniendo un hombre de más durante una buena parte del encuentro.

“Dejar mi puesto”: Miguel Herrera habla sin tapujos sobre su salida de Costa Rica y le envía un claro mensaje a la Fedefútbol

Leyenda de La Sele expuso al culpable

Tras el empate 3-3 ante Haití, Rolando Fonseca no dudó en señalar lo que para él fue un punto de quiebre en la Selección de Costa Rica. El histórico exdelantero aseguró que la llegada de Miguel Herrera marcó el inicio de una ruptura.

Pero también apuntó directamente a Keylor Navas, a quien responsabilizó de ese liderazgo que siempre ejerció en el camerino. Sus declaraciones generaron ruido, porque ponen sobre la mesa no solo la discusión sobre el presente del combinado tico, sino también la figura de su capitán más influyente.

Rolando Fonseca
Todo esto se rompe desde la llegada de Miguel Herrera y perdón por lo que voy a decir, también se rompe con Keylor Navas en ese liderazgo de la selección en el camerino”, apuntó con nombre y apellido Rolando Fonseca.

Un mensaje que divide opiniones

Las palabras de Rolando Fonseca no pasaron desapercibidas y dividieron a la afición costarricense. Para algunos, el ídolo tiene razón en señalar que el liderazgo de Keylor Navas no impacta de la misma manera, mientras que otros consideran injusto responsabilizar al arquero de la situación actual.

