Por qué FIFA podría sacar a Surinam y darle a Honduras un lugar en el Repechaje del Mundial 2026

La posibilidad de que Surinam quedé exluido del Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026 comenzó a tomar fuerza en las últimas horas. La FIFA tiene en sus manos una situación institucional que involucra a la federación surinamesa y que podría derivar en severas sanciones.

El origen del conflicto está en la judicialización de asuntos internos de la Federación de Fútbol de Surinam, un punto que la FIFA considera incompatible con sus normas de gobernanza.

Los Estatutos del organismo internacional establecen que las asociaciones miembro deben administrar sus procesos sin interferencia de terceros, incluidos tribunales civiles, y prevén sanciones incluso cuando esa injerencia no haya sido provocada directamente por la federación.

¿Por qué Surinam puede ser descalificado?

Desde el punto de vista normativo, la FIFA cuenta con herramientas claras para actuar en este tipo de casos. Por un lado, sus Estatutos habilitan sanciones por violaciones al principio de independencia institucional.

Surinam podría quedarse sin jugar el Repechaje Intercontinental (Federación Surinamesa de Fútbol).

Por otro, el artículo 5.3 del Reglamento de la Competición Preliminar del Mundial 2026 contempla explícitamente la posibilidad de reemplazar a una asociación participante del certamen. Si una selección es sancionada, el texto faculta al Comité Organizador a sustituirla, sin detallar los criterios que regirían para elegir al reemplazante.

¿Por qué Honduras tiene chances de reemplazar a Surinam?

En caso de que Surinam pierda su lugar, Honduras emerge como el principal seleccionado con posibilidades de ocupar esa plaza. La H finalizó en el segundo puesto de su grupo y quedó inmediatamente por detrás de Surinam en la tabla comparativa de segundos lugares que definió el acceso al repechaje dentro de la Concacaf.

Honduras vuelve a soñar con Norteamérica 2026 (FHF).

La ausencia de un criterio explícito en el reglamento deja la decisión final en manos de la FIFA, pero la posición de Honduras en la eliminatoria la coloca como el candidato más sólido a heredar una eventual vacante en el Repechaje.

¿Cuándo y dónde se juega el repechaje al Mundial 2026?

El Repechaje Intercontinental que definirá las últimas dos plazas para la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará en marzo de 2026, con México como país anfitrión.

Este mini-torneo se desarrollará en una ventana que irá desde el jueves 26 hasta el martes 31 de marzo, e incluirá semifinales y finales a partido único. En cuanto a las sedes, la FIFA designó a Guadalajara y Monterrey como las dos ciudades que albergarán los encuentros. Los partidos se jugarán en el Estadio Akron, casa de Chivas, y en el Estadio BBVA de los Rayados.