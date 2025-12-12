“Aceptan venderlo”: Jafet Soto negocia el fichaje de un futbolista que generó mucha polémica en Herediano

La relación entre Herediano y Municipal Liberia quedó marcada por la polémica en las últimas semanas, con Shawn Johnson como protagonista principal. Tras la eliminación del Team del Apertura 2025, el nombre del futbolista pasó del plano deportivo al institucional, en medio de declaraciones cruzadas, reclamos públicos y un escenario contractual que tensó la cuerda entre ambos clubes.

Todo estalló cuando Jafet Soto aseguró públicamente que Johnson debía regresar a Herediano una vez finalizada la participación de Liberia, dando a entender que el club florense haría uso de una cláusula que le permite cortar el préstamo de manera anticipada. Esa postura no cayó nada bien en el conjunto pampero, donde el jugador se convirtió en una pieza clave y manifestó su deseo de continuar.

Desde Liberia respondieron con firmeza y le dieron un fuerte revés a Jafet. Su dirigencia aclaró que el préstamo de Shawn Johnson está pactado por Apertura y Clausura, y que el futbolista se siente cómodo en el club, al punto de querer seguir defendiendo esa camiseta. El cruce de versiones dejó en evidencia un conflicto que ya no solo pasaba por lo deportivo, sino también por lo legal y lo político dentro del fútbol nacional.

¿Cómo se encuentra actualmente la situación de Shawn Johnson con Liberia y Herediano?

En medio de ese panorama, el periodista Kevin Jiménez reveló el giro que puede destrabar la novela. Liberia decidió hacer una oferta formal para comprar la ficha de Shawn Johnson y quedarse definitivamente con el jugador, evitando así el riesgo de perderlo si Herediano ejecuta la cláusula de salida anticipada del préstamo.

Del lado florense, la postura es clara. En Herediano están dispuestos a vender al futbolista, pero solo bajo condiciones económicas favorables. La dirigencia considera que Johnson tiene valor de mercado y no lo dejará salir a cualquier precio, más aún después de todo lo que se generó alrededor de su situación.

La urgencia de Liberia pasa justamente por ese detalle contractual: Herediano puede cortar el préstamo cuando quiera, y si no hay una compra de por medio, el club pampero quedaría sin uno de sus jugadores más importantes. Por eso aceleraron las gestiones y pusieron el dinero sobre la mesa.

Ahora la negociación está en marcha. Jafet Soto y la dirigencia de Herediano analizan números, mientras Liberia intenta cerrar una operación que le permita asegurar la continuidad de Johnson y ponerle punto final a una de las historias más calientes del mercado tico en este cierre de año.