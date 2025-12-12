Panamá ya lo sabe: Tomás Rodríguez toma una decisión que cambia su futuro antes del Mundial 2026

Thomas Christiansen está atento a cada movimiento de sus futbolistas, de forma tal que pueda armar la convocatoria con los mejores. Previo a la Copa del Mundo el equipo deberá disputar una serie de amistosos y ultimar así todos los detalles.

Panamá atraviesa un momento futbolístico superlativo. Después de hacerse con el preciado boleto en las Eliminatorias al Mundial 2026, las buenas noticias no frenaron ahí para los canaleros. Sus grandes figuras cruzaron todos los umbrales.

Muchos futbolistas panameños protagonizan novelas en el mercado de pases, tal como Cecilio Waterman lo hace tras salir de Coquimbo Unido. No es el caso del delantero Tomás Rodríguez, quien definió su futuro rápidamente y sin rodeos.

Thomas Christiansen conoció al nuevo equipo de Tomás Rodríguez antes del Mundial

Según adelantó el sitio Naturalmente Fútbol en sus redes sociales, el futbolista Tomás Rodríguez será parte de la plantilla del Olimpia de Paraguay. Este es uno de los equipos más grandes que tiene la máxima categoría del fútbol paraguayo.

En lo que va de la temporada, Rodríguez disputó un total de 32 partidos. Dentro de esa marca, convirtió 12 goles y concretó seis asistencias. Sus números dieron un impacto mayor en la Copa Libertadores, con tres tantos en cuatro disputas.

Panamá en el Mundial 2026: cuándo, dónde y contra quién juega en la fase de grupos

Contra Ghana , 17 de junio a las 19 horas panameñas, en Toronto .

, 17 de junio a las 19 horas panameñas, en . Ante Croacia , 23 de junio a las 19 horas panameñas, en Toronto .

, 23 de junio a las 19 horas panameñas, en . Con Inglaterra, 27 de junio a las 17 horas panameñas, en New York.

