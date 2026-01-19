Es tendencia:
Se llevan a Keylor Navas: la noticia que hace saltar las alarmas de Pumas en pleno mercado de fichajes

En Ciudad Universitaria crece la preocupación ante la posibilidad de perder a Keylor Navas.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

¿Keylor Navas cambia de equipo en la Liga MX?
© Getty.¿Keylor Navas cambia de equipo en la Liga MX?

Que Pumas UNAM no haya perdido en sus tres primeras presentaciones del Clausura 2026 de la Liga MX roza el milagro, y la explicación tiene nombre y apellido: Keylor Navas.

Tanto en la ajustada victoria ante Tigres UANL como en el empate 1-1 frente a Club León, el costarricense volvió a exhibir la jerarquía que lo llevó a ser tricampeón de la Champions League con el Real Madrid, convirtiéndose en un muro casi infranqueable para los atacantes rivales.

¿Futuro en Ciudad Universitaria?

El arquero de 39 años tiene contrato vigente en el Olímpico Universitario hasta el final de la temporada, con opción de extenderlo por un año más, y ya manifestó su deseo de continuar.

keylor navas-pumas unam-liga mx

El rendimiento de Keylor es sobresaliente (Getty).

Sin embargo, su rendimiento sobresaliente empieza a despertar miradas incómodas para la directiva auriazul, provenientes nada menos que de un rival directo en la misma liga.

Un rival directo quiere a Keylor Navas

Según informó el periodista Yashin Quesada, para el próximo torneo de la Liga MX Keylor podría cambiar de camiseta y defender los colores de CF Monterrey. El comunicador señaló que el alto nivel del tico encendió el interés de Rayados, al punto de que la dirigencia regiomontana estaría dispuesta a ejecutar la cláusula de salida del guardameta.

De concretarse la operación, el golpe sería durísimo para la afición de Pumas. En Ciudad Universitaria saben que, sin Keylor, las posibilidades de pelear seriamente por un título nacional —esquivo desde hace más de una década— se reducen drásticamente.

De todos modos, siempre de acuerdo con lo que informó Quesada, el eventual traspaso no se daría de inmediato. La idea sería concretarlo al final de la temporada, por lo que Keylor todavía tendría varios partidos para seguir defendiendo el arco auriazul y empujar a Pumas en la búsqueda de un objetivo que parece depender de sus propias manos.

