El Club Sport Herediano es el líder absoluto del campeonato nacional. El equipo rojiamarillo superó este miércoles a Guadalupe por 2-0 y llegó a la línea de 22 puntos en 10 jornadas. Además, le saca cuatro puntos a Saprissa, su más inmediato perseguidor.

Este puntaje del equipo de José Giacone es producto de siete victorias, un empate y dos derrotas. Sólo fueron superados por San Carlos y Liberia en esta primera vuelta del Clausura 2026.

Después de la victoria en el Coyella Fonseca, el Team publicó en sus redes sociales imágenes del encuentro y dejó un mensaje especial en el que presumió su primer puesto, algo que todos quieren tener para asegurarse una Gran Final.

El mensaje de Herediano que Alajuelense y Saprissa quisieran dar

“Una jornada más siendo líderes“, escribió la cuenta del equipo florense. Y es que con el triunfo en la jornada 10, se aseguraron el primer puesto sin importar lo que suceda en el partido del Deportivo Saprissa frente a Sporting.

Herediano logró sacarle una gran ventaja a la Liga Deportiva Alajuelense, que viene de ser el campeón en el Apertura 2025 y no pasa por un buen momento deportivo. Saprissa, por su parte, logró acercarse al Team después de un flojo comienzo.

Por si fuera poco, el próximo domingo habrá clásico entre Herediano y Saprissa en La Cueva. Los Florenses tendrán la oportunidad de tomar mayor diferencia con el segundo si salen victoriosos. Para este juego, José Giacone no podrá contar con una figura clave como Everardo Rubio y podría sufrir otra baja más.

