Mientras Alajuelense se arrepiente de dejarlo ir, Diego Campos vive un escenario que lo acerca otra vez al fútbol de Costa Rica

La Liga Deportiva Alajuelense que arrasó con todo en el segundo semestre del 2025 bajo las órdenes de Óscar “Machillo” Ramírez tenía un once inicial que salía de memoria y funcionaba con precisión quirúrgica.

Pero también contaba con un revulsivo que rara vez fallaba si el libreto exigía un cambio de ritmo: Diego Campos. Cuando los partidos se trababan o la ofensiva necesitaba frescura, los segundos tiempos se convertían en el terreno ideal para que el polifuncional atacante ingresara a agitar el encuentro.

La Liga extraña a Diego Campos

Tras ser pieza importante en las conquistas de la Copa Centroamericana y el Torneo Apertura 2025, la directiva rojinegra —en línea con la planificación del Machillo— decidió no renovar su contrato y permitió su salida rumbo al Bali United de la primera división de Indonesia.

Diego Campos cumplía un rol importante en Alajuelense (LDA).

Dos meses después, un sector relevante del liguismo sigue cuestionando aquella determinación. La gerencia deportiva no reemplazó su perfil —ni el de Kenyel Michel, otra baja sensible— con un refuerzo a la altura, y el equipo hoy respira con asistencia en el Clausura 2026, a seis puntos de la zona de clasificación. Kenneth Vargas, por ahora, no termina de encajar en los esquemas de Ramírez.

Presente en Indonesia y futuro ¿en Costa Rica?

En Indonesia, el legionario de 30 años cumple un rol similar al que desempeñaba en Alajuela. Participó en los cinco partidos de la Super Liga en los que estuvo disponible y en todos ingresó desde el banquillo para disputar el complemento. Aún no registra goles ni asistencias, y el Bali United marcha 11.º entre 18 equipos, con 30 puntos tras 23 jornadas.

Hay, sin embargo, un detalle que podría ser determinante para su futuro. El contrato de Diego Campos con Bali United tiene una duración de solo seis meses, por lo que en junio podría volver a quedar como agente libre.

Diego Campos firmó por seis meses en Indonesia (Instagram).

Antes de concretar su salida de Alajuelense, el atacante recibió acercamientos de Municipal Liberia, Sporting FC y Club Sport Cartaginés. De todos ellos, el club brumoso fue el que más cerca estuvo de convencerlo con una oferta atractiva, aunque finalmente no pudo competir con las condiciones del fútbol asiático. Incluso Comunicaciones de Guatemala mostró interés en sus servicios.

Si Campos completa su estadía en el Sudeste Asiático y decide no renovar, el mercado centroamericano volverá a abrirse para él. Y en Costa Rica, mientras tanto, no son pocos los aficionados de Alajuelense que siguen convencidos de que su salida fue una decisión difícil de reemplazar.

En síntesis

–Revulsivo clave en 2025: Diego Campos fue una pieza importante en el Alajuelense que ganó Copa Centroamericana y Apertura 2025, entrando desde el banquillo para cambiar partidos.

–Nuevo destino: El atacante firmó con Bali United de Indonesia, donde ha jugado en los cinco partidos disponibles, siempre ingresando en el segundo tiempo.

–Contrato corto: Su vínculo con el club asiático es de solo seis meses, por lo que podría quedar libre en junio, situación que ya sigue de cerca más de un club de Costa Rica.