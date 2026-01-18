En el radar del PSV: Machillo Ramírez se ilusiona con la nueva joya de Alajuelense que ya llamó la atención en Europa

Este domingo, los aficionados de la Liga Deportiva Alajuelense se llevaron una sorpresa al conocerse la convocatoria de Óscar “Machillo” Ramírez para el 1-1 ante Pérez Zeledón, por la segunda jornada del Clausura 2026.

Entre los nombres de la delegación rojinegra apareció uno que la mayoría de los manudos no tenía en el radar: Marcus Brown. El juvenil de 17 años estuvo por primera vez en el banquillo del primer equipo y, aunque no sumó minutos, el gesto del cuerpo técnico dejó en claro que ya lo tiene en consideración para lo que viene.

Quién es Marcus Brown, la nueva joya del CAR

Marcus Kymani Brown Jarquín nació el 14 de noviembre de 2008 en Limón. Se trata de un extremo/volante ofensivo zurdo, de 1,80 m, que lleva cuatro años de formación en la cantera rojinegra de Turrúcares.

Marcus Brown se destaca en La Sele Sub-17 (Instagram).

Dentro del club lo destacan por su potencia y cambio de ritmo. Además, Brown es una figura habitual de la Selección Sub-17 de Costa Rica, donde registra 7 goles en 23 partidos, y uno de los nombres más prominentes de la categoría U-17 de Alajuelense.

Experiencia en Europa

Lo que vuelve tan llamativa la historia de este cachorro del CAR es que, en marzo de 2025, participó de una serie de entrenamientos en el PSV Eindhoven, club histórico de los Países Bajos y habitual protagonista de la Champions League.

El juvenil del CAR estuvo a prueba en los Países Bajos (Instagram).

Si bien Marcus Brown no terminó fichando tras ese período de prueba con el conjunto neerlandés, su nombre ya quedó instalado en el radar de Europa. Con apenas 17 años, el extremo todavía tiene muchísimo margen para desarrollarse bajo la conducción de Machillo Ramírez antes de pensar en un salto definitivo al otro lado del Atlántico.

Brown es, además, parte de una camada juvenil en la que el DT ha puesto fichas para el Clausura 2026: junto a él aparecen los volantes Santiago Manuel Rosales Rodríguez (17) y Roy Bustos (19), ambos ya inscritos para el torneo.