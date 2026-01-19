Es de Argentina, jugó en Rosario Central y podría reforzar a Alajuelense tras caerse el fichaje de Jorge Álvarez

La directiva de Liga Deportiva Alajuelense ya se dio por vencida en su objetivo de fichar a Jorge Álvarez. El interés manudo por el mediocampista hondureño, figura del CD Olimpia, fue intenso y sostenido durante varias semanas, pero en el Viejo León nunca estuvieron dispuestos a dejarlo salir hacia otro club de la región, incluso sabiendo que el deseo del propio futbolista era aceptar el desafío de jugar en Costa Rica.

Ante este revés, la gerencia deportiva rojinegra —encabezada por Carlos Vela y en línea directa con los pedidos del entrenador Óscar “Machillo” Ramírez— comenzó a barajar alternativas dentro del mercado, donde la prioridad sigue siendo incorporar un volante extranjero capaz de darle claridad al juego en mitad de cancha.

Y la respuesta a esta búsqueda podría encontrarse dentro de la Liga Promérica: Malcom Agustín Pilone, capitán del Municipal Liberia, tiene contrato hasta diciembre de 2026 y un perfil muy similar al de Jorge Álvarez.

¿Quién es Malcom Pilone?

Pilone nació el 19 de septiembre de 1997 en Capitán Bermúdez, localidad del Gran Rosario. Mediocampista argentino de 1,68 m, se formó en Rosario Central, club histórico donde hoy brilla un campeón del mundo como Ángel Di María. Aunque no debutó en el primer equipo canalla, sumó rodaje en la reserva hasta quedar libre en 2019.

Pilone se formó en el semillero de Rosario Central (Instagram).

Su aventura en el fútbol costarricense comenzó en 2020, cuando firmó con AD Guanacasteca. Allí disputó apenas ocho partidos antes de cambiar de vereda dentro de Nicoya y sumarse al Municipal Liberia. Con el paso de las temporadas, se consolidó como un verdadero referente del equipo aurinegro.

En total, el argentino acumula 89 partidos, 6 goles y 6 asistencias con Liberia, y fue fundamental en el Apertura 2025, donde disputó 19 encuentros bajo la conducción de José Saturnino Cardozo, llegando hasta las semifinales.

Pilone es el capitán de los Coyotes (Instagram).

Al igual que Jorge Álvarez, se trata de un volante central más asociado al manejo, los giros cortos y la distribución que al choque físico: un organizador de segunda línea que se ofrece constantemente, ordena ritmos y da continuidad al juego.

Por ahora, Pilone aparece solo como una posibilidad en el radar de Alajuelense, pero tras caerse definitivamente lo de Álvarez, no sería extraño que los manudos avancen por un futbolista que ya conoce la Liga Promérica y que reúne varias de las condiciones que Machillo Ramírez considera indispensables para reforzar su mediocampo.