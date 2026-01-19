Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mercado de fichajes

Es de Argentina, jugó en Rosario Central y podría reforzar a Alajuelense tras caerse el fichaje de Jorge Álvarez

Jorge Álvarez no llegará a Alajuelense y los manudos ya barajan alternativas dentro del mercado, donde la prioridad sigue siendo incorporar un volante extranjero.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
Un perfil similar al de Jorge Álvarez.
© Instagram.Un perfil similar al de Jorge Álvarez.

La directiva de Liga Deportiva Alajuelense ya se dio por vencida en su objetivo de fichar a Jorge Álvarez. El interés manudo por el mediocampista hondureño, figura del CD Olimpia, fue intenso y sostenido durante varias semanas, pero en el Viejo León nunca estuvieron dispuestos a dejarlo salir hacia otro club de la región, incluso sabiendo que el deseo del propio futbolista era aceptar el desafío de jugar en Costa Rica.

Ante este revés, la gerencia deportiva rojinegra —encabezada por Carlos Vela y en línea directa con los pedidos del entrenador Óscar “Machillo” Ramírez— comenzó a barajar alternativas dentro del mercado, donde la prioridad sigue siendo incorporar un volante extranjero capaz de darle claridad al juego en mitad de cancha.

En el radar del PSV: Machillo Ramírez se ilusiona con la nueva joya de Alajuelense que ya llamó la atención en Europa

ver también

En el radar del PSV: Machillo Ramírez se ilusiona con la nueva joya de Alajuelense que ya llamó la atención en Europa

Y la respuesta a esta búsqueda podría encontrarse dentro de la Liga Promérica: Malcom Agustín Pilone, capitán del Municipal Liberia, tiene contrato hasta diciembre de 2026 y un perfil muy similar al de Jorge Álvarez.

¿Quién es Malcom Pilone?

Pilone nació el 19 de septiembre de 1997 en Capitán Bermúdez, localidad del Gran Rosario. Mediocampista argentino de 1,68 m, se formó en Rosario Central, club histórico donde hoy brilla un campeón del mundo como Ángel Di María. Aunque no debutó en el primer equipo canalla, sumó rodaje en la reserva hasta quedar libre en 2019.

Pilone se formó en el semillero de Rosario Central (Instagram).

Pilone se formó en el semillero de Rosario Central (Instagram).

Su aventura en el fútbol costarricense comenzó en 2020, cuando firmó con AD Guanacasteca. Allí disputó apenas ocho partidos antes de cambiar de vereda dentro de Nicoya y sumarse al Municipal Liberia. Con el paso de las temporadas, se consolidó como un verdadero referente del equipo aurinegro.

Publicidad

En total, el argentino acumula 89 partidos, 6 goles y 6 asistencias con Liberia, y fue fundamental en el Apertura 2025, donde disputó 19 encuentros bajo la conducción de José Saturnino Cardozo, llegando hasta las semifinales.

Pilone es el capitán de los Coyotes (Instagram).

Pilone es el capitán de los Coyotes (Instagram).

Publicidad

Al igual que Jorge Álvarez, se trata de un volante central más asociado al manejo, los giros cortos y la distribución que al choque físico: un organizador de segunda línea que se ofrece constantemente, ordena ritmos y da continuidad al juego.

“No puede ser”: Guillermo Villalobos expone el problema que Machillo Ramírez no logra resolver y alarma a Alajuelense

ver también

“No puede ser”: Guillermo Villalobos expone el problema que Machillo Ramírez no logra resolver y alarma a Alajuelense

Por ahora, Pilone aparece solo como una posibilidad en el radar de Alajuelense, pero tras caerse definitivamente lo de Álvarez, no sería extraño que los manudos avancen por un futbolista que ya conoce la Liga Promérica y que reúne varias de las condiciones que Machillo Ramírez considera indispensables para reforzar su mediocampo.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Jafet se lo robó a Alajuelense y ahora Carevic repite la jugada: "Conversaciones avanzadas"
Costa Rica

Jafet se lo robó a Alajuelense y ahora Carevic repite la jugada: "Conversaciones avanzadas"

Rolando Fonseca explota contra Saprissa y les dice a Erick Lonnis y Mariano Torres lo que nadie se anima
Deportivo Saprissa

Rolando Fonseca explota contra Saprissa y les dice a Erick Lonnis y Mariano Torres lo que nadie se anima

“Se lesionó de nuevo”: Saprissa enfrenta la noticia más temida sobre Ricardo Blanco
Deportivo Saprissa

“Se lesionó de nuevo”: Saprissa enfrenta la noticia más temida sobre Ricardo Blanco

Pablo Gabas mantiene en vilo a los rojinegros tras ser hospitalizado
Liga Deportiva Alajuelense

Pablo Gabas mantiene en vilo a los rojinegros tras ser hospitalizado

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo