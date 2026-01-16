Se acerca a Alajuelense: Paté Centeno sacude a Saprissa con la confesión que los manudos no pueden ignorar

El segundo invitado del programa Camerino, que se transmite a través de YouTube y es conducido por el ídolo manudo Wilmer López junto al periodista Antonio Alfaro, fue nada menos que uno de los jugadores más talentosos que ha visto el fútbol de Costa Rica: Walter “Paté” Centeno.

En medio de un extenso diálogo, el actual DT de AD San Carlos e ídolo del Deportivo Saprissa fue abordado con una pregunta espinosa: ¿aceptaría trabajar en Alajuelense si se le presentara la oportunidad? Y contrario a lo que muchos aficionados morados esperaban escuchar, el “Rey Paté” dejó las puertas de Alajuela bien abiertas.

“Yo no tengo en este momento colores”

“Soy un profesional del fútbol, yo no tengo en este momento colores. Soy un profesional, y a mí Saprissa no me ha dado una plata. Mi exclusividad la manejo yo… Si Antonio me da trabajo y le gusta mi trabajo, yo estoy con Antonio; y si Wílmer me da trabajo, igual. ¿Me entiendes? Eso del corazón queda para otra… Eso de que ‘usted es de Saprissa’, sí, sí, sí, no hay problema, pero no me etiquete, no me etiquete”, disparó Centeno.

El ex futbolista explicó su postura refiriéndose a la relación (o falta de ella) que mantiene con la dirigencia del Monstruo. “Hay que entenderlo, porque al final esto es un negocio. Qué raro, todo el mundo se hace la misma pregunta y yo me la voy a hacer: ¡Qué raro! ¿Por qué Saprissa a mí nunca me ha buscado y me dice ‘este es su proyecto, hágalo’?; si me quisiera tanto la Junta Directiva”, manifestó, para acto seguido responderse a sí mismo: “Es porque buscan españoles, porque buscan africanos… Sí o no, entonces por qué yo tengo que guardarle amor a alguien que no es recíproco conmigo”.

En ese mismo hilo, Paté aprovechó para aclarar que no guarda rencores con el club tibaseño, y luego agregó: “Me abrió las puertas Grecia, fui y lo hice con mucho gusto; me abrió las puertas Santos y fui y lo hice como profesional. Ahora la tengo en San Carlos y lo hago con mucha pasión, trato de hacerlo lo mejor posible y listo“.

“Porque esa es mi responsabilidad, la persona que me busca, bienvenido sea y no la que me cuestiona, porque hacia mi persona siempre hay más cuestionamientos que otra cosa”, concluyó el referente morado, dejando claro que no tendría ningún problema en aceptar una oferta desde Alajuela.