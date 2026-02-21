San Carlos vs. Herediano: a qué hora y cómo ver el duelo entre Paté Centeno y José Giacone por el Clausura 2026

La Fecha 8 del Clausura 2026 cierra el domingo con un partido que puede sacudir la cima: San Carlos recibe a Herediano en un cruce entre dos de los protagonistas del torneo y, además, con un condimento extra en los bancos.
En un lado está Walter “Paté” Centeno, que tiene a los Toros del Norte prendidos arriba; del otro, José Giacone, el DT de experiencia que tiene al Team como único líder.
Herediano llega a Ciudad Quesada en la cima con 16 puntos, mientras que San Carlos aparece tercero con 12, en plena pelea por no perderle pisada a los de arriba.
Cuándo juegan San Carlos vs. Herediano
- Partido: San Carlos vs. Herediano
- Fecha: Domingo 22 de febrero de 2026
- Hora: 6:00 p. m. (Costa Rica)
- Estadio: Carlos Ugalde Álvarez (Quesada, Costa Rica)
Cómo ver EN VIVO el duelo entre Paté Centeno y José Giacone
En Costa Rica, la transmisión del Clausura 2026 se puede seguir por FUTV (TV y plataformas asociadas, según operador).
Cómo llega el equipo de Walter “Paté” Centeno
San Carlos encara la jornada desde el tercer lugar con 12 puntos, y con la ilusión de hacerse fuerte en casa ante el líder: ganarle a Herediano lo pondría de lleno en la discusión por la cima y le daría un golpe de autoridad en la recta inicial del torneo.
En el banco, el foco también está en Paté Centeno, un entrenador de peso en el fútbol tico que asumió el proyecto sancarleño con la misión de sostener competitividad y pelear arriba.
Cómo llega Herediano de José Giacone
Herediano llega con chapa: es el 1° de la tabla con 16 puntos tras siete fechas y, por ahora, mira a todos desde arriba.
El Team está bajo la conducción de José Giacone, quien regresó al club para el Clausura 2026, apuntalando la idea de un equipo protagonista en un semestre donde la regularidad pesa oro.
Quién es el árbitro de San Carlos vs. Herediano
- Ábitro: Pablo Camacho
- Asistentes: Juan Carlos Mora y William Andrés
- Cuarto árbitro: Roger Vindas
- VAR: Jesús Montero
- AVAR: Josué Mejía
Así está el historial entre San Carlos y Herediano
En los antecedentes recientes, el cruce viene dejando marcadores parejos y varios empates, con resultados como 2-2 y 1-1 en enfrentamientos de 2025, además de un 3-1 para Herediano en noviembre.