Hernán Medford no se salva: Robert Moreno le tiró un filazo brutal tras ser descartado como DT de Costa Rica

Este lunes, Robert Moreno sorprendió al brindar una entrevista exclusiva a ESPN, en la que mostró su decepción por no haber sido escogido como el nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica.

Tal honor recayó en el argentino Fernando “Bocha” Batista, que será presentado esta misma tarde por la Fedefútbol. Sin embargo, el técnico español sostuvo que durante las reuniones con los dirigentes se le había transmitido la sensación de que sería el elegido para el cargo.

ver también Robert Moreno le apunta a la Fedefútbol y señala a los culpables que le cerraron la puerta de La Sele: “Me dijeron que era el elegido”

La polémica con Hernán Medford

Pero el español no solo habló de su frustración por no llegar a La Sele. También se acordó de Hernán Medford, actual entrenador del Deportivo Saprissa, quien días atrás lo había dejado en ridículo cuando su nombre comenzaba a sonar como candidato al banquillo nacional.

Tweet placeholder

“Hay un nombre que escucho constantemente. Un español, con mucho respeto, pero en todas las entrevistas solo dicen cosas negativas. A veces no entiendo en qué mundo estamos. No he encontrado un periodista que lo conozca que hable a favor y eso me preocupa, pero con ese antecedente estoy temblando y me preocupa. Sí me tiene bien preocupado ese nombre, pero todos los comentarios que he escuchado son negativos. Ojalá que el que traigan lo haga bien”, había disparado el “Pelícano” durante una conferencia de prensa.

La respuesta de Robert Moreno

Acordándose de esas palabras, Moreno no esquivó el tema y respondió con firmeza: “Respeto mucho a don Hernán y a otros profesionales; lo único que diría aquí, porque yo no me atrevo a opinar de profesionales a los que no conozco bien, sobre todo si la información que me llega es por notas de prensa, lo que les diría es eso: antes de opinar sobre alguien, habría que informarse y no basarse simplemente en titulares periodísticos“.

Publicidad

Publicidad

“Que lo pueda decir un aficionado es entendible, pero que un profesional como Don Hernán se atreva a opinar sin conocerme… bueno, lo respeto, pero me hubiese gustado que empiece por conocerme antes que opinar”, agregó el ex DT de la Selección de España.

Tweet placeholder

Publicidad

Parte de las dudas que rodearon la candidatura de Moreno en Costa Rica tienen relación con su último paso por el fútbol ruso, donde fue destituido del PFC Sochi después de que surgieran versiones que lo acusaban de apoyarse excesivamente en modelos de Inteligencia Artificial para tomar decisiones tácticas dentro del equipo.

Publicidad

Tweet placeholder

Publicidad

“Es una noticia en sí misma falsa, ridícula. Si la analizas, en Rusia ya quedó desmentida. Me ha tocado ser parte de una noticia que se convirtió en viral sin consultar las fuentes, porque cuando vas a la fuente original te das cuente que no dice nada de eso“, aclaró el entrenador en el mismo diálogo con ESPN.

ver también “Ídolos de barro”: Rolando Fonseca hace estallar la interna de Alajuelense y señala sin filtro a los responsables de la crisis

En síntesis

–Robert Moreno expresó su decepción tras no haber sido elegido como nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica, cargo que finalmente ocupará Fernando “Bocha” Batista.

Publicidad

Publicidad

–El español recordó las críticas públicas de Hernán Medford y le respondió señalando que antes de opinar sobre un profesional es necesario conocerlo y no basarse en titulares periodísticos.

-Moreno arrastra polémica en su carrera desde que fue destituido del FC Sochi, donde fue cuestionado por el uso de modelos de Inteligencia Artificial para apoyar decisiones técnicas.