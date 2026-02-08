A Paté Centeno le preguntaron si volvería a Saprissa y su respuesta descolocó a todos en Tibás

Este domingo, Paté Centeno volvió a La Cueva para dirigir a San Carlos contra el Deportivo Saprissa después de haber sido uno de los entrenadores que analizó la directiva morada para asumir la dirección técnica del primer equipo.

El técnico sancarleño era uno de los candidatos, aunque se impuso Hernán Medford debido a que se encontraba sin trabajo y fue del gusto del Comité Deportivo. Paté debía desvincularse de San Carlos para volver al banquillo morado.

El partido fue con victoria por 2-1 para el Monstruo. En conferencia de prensa, tras las diferentes informaciones sobre lo que pudo ser su regreso, le preguntaron a Paté si volvería a Saprissa algún día.

¿Volverá Paté Centeno algún día a Saprissa?

Sin rodeos a la pregunta, contestó: “Walter Centeno tiene cuatro prioridades en su vida: Dios, mi esposa, mis padres y mis hijos. La quinta es Saprissa. Esos son mis cinco amores. Yo ahora estoy viviendo en Ciudad Quesada en San Carlos… Algún día, nunca hay que decir nunca“.

Con estas declaraciones, Paté se mostró abierto a una vuelta en un futuro. Actualmente, tiene contrato con San Carlos hasta el final del Clausura 2026. Tiene como principal tarea salvar a los Toros del Norte, ya que están comprometidos en la tabla acumulada.

Hernán Medford felicitó a Paté Centeno

Además, el ex Saprissa recibió los elogios de su colega y amigo, Hernán Medford, con quien guarda una buena relación. “Felicito a San Carlos y a mi amigo Paté Centeno por su atrevimiento“, comentó el Pelícano por el planteo que tuvo el equipo sancarleño.

