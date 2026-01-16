Machilló Ramírez lo borró, fue a un rival directo y ahora reveló que su intensión es volver a Alajuelense: “Quiero jugar”

El fútbol siempre da revanchas, y John Paul Ruiz parece decidido a ir por la suya. El lateral derecho vivió una noche especial al debutar oficialmente con Municipal Liberia nada menos que ante Liga Deportiva Alajuelense, club dueño de su ficha y donde quedó relegado bajo la dirección de Óscar “Machillo” Ramírez.

Ruiz no solo enfrentó al campeón nacional en lo que fue su casa meses atrás, sino que además tuvo una actuación destacada, aportando una asistencia clave en el empate de Liberia ante la Liga. Su rendimiento no pasó desapercibido y sirvió como punto de partida para que el futbolista hablara sin rodeos sobre su futuro.

¿Qué dijo John Paul Ruiz sobre Alajuelense?

Tras el encuentro, el lateral abrió su corazón y dejó claro que su salida a Liberia no fue un adiós, sino un paso estratégico para volver más fuerte: “El préstamo lo agarré de buena manera cuando me dijeron que tenía esta opción de Liberia; lo pensé un poco, pero fue lo mejor para mí. Lo hice para agarrar ritmo y más confianza”.

El futbolista fue aún más directo al referirse a su verdadero objetivo: “Vengo a ayudar al equipo y a seguir trabajando para estar donde yo quiero, que es en la Liga. Quiero jugar y ser alguien en la Liga; voy a poner el máximo para volver en seis meses”.

John Paul Ruiz detalló que su préstamo con el conjunto aurinegro es por seis meses, con opción de extenderlo por un año más. Sin embargo, su intención personal es regresar a Alajuela a mitad de año, ya con continuidad y confianza recuperadas.

“Yo me propongo en seis meses estar aquí de vuelta. Quiero agarrar ritmo, confianza, ser ese de antes que era en la cancha”, aseguró.

Así, el lateral que fue relegado por Machillo Ramírez busca transformar el golpe en motivación. Desde Liberia, y con minutos en cancha, John Paul Ruiz trabaja con un solo objetivo en mente: volver a Alajuelense y demostrar que todavía tiene espacio para cumplir su sueño de consolidarse con la camiseta rojinegra.