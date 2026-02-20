Paté Centeno sacude a Herediano y deja en evidencia a sus entrenadores: “Todos dicen”

San Carlos y Herediano protagonizarán este domingo uno de los duelos más atractivos de la jornada en el estadio Carlos Ugalde, un choque que enfrenta al primer y tercer lugar del Clausura 2026 y que puede mover las piezas en la lucha por el liderato. El Team llega a Ciudad Quesada como puntero con 16 puntos, mientras que los norteños suman 12 unidades y saben que un triunfo los metería de lleno en la conversación por la cima del campeonato.

Más allá de la tabla, el partido tiene un ingrediente especial para Wálter “Paté” Centeno. El técnico sancarleño reconoció en conferencia que su equipo tiene una deuda pendiente en el torneo: vencer a un grande. Durante el Clausura cayó 1-0 ante Alajuelense y 2-1 frente a Saprissa, ambos compromisos en condición de visitante, por lo que el duelo ante el líder representa una oportunidad directa para respaldar su candidatura a semifinalista.

Paté Centeno habló sobre la plantilla de Herediano

Sin embargo, Paté Centeno no se quedó en el análisis superficial y lanzó una frase que encendió el debate alrededor del conjunto rojiamarillo. “Sabemos que el Herediano es uno de los equipos adonde llegan todos los entrenadores y dicen que tienen hasta dos planillas y los cambios siempre son importantes y eso siempre complica”, afirmó. La declaración no solo reconoce la profundidad del plantel florense, sino que deja entrever la ventaja estructural con la que cuenta el equipo herediano.

La frase “todos dicen” retumba porque expone una realidad comentada en voz baja dentro del medio: la amplitud del plantel del Team permite rotar sin perder nivel competitivo.Para Centeno, esa capacidad de mover piezas desde el banquillo es uno de los principales desafíos que enfrentará su equipo el domingo.

Paté Centeno destacó la gran plantilla de Herediano. (Foto: Herediano)

A pesar del señalamiento, el estratega también tuvo palabras de reconocimiento para su colega José Giacone. “Sabemos que vamos a jugar contra un gran equipo, con un entrenador que sabe hacer las cosas bien a su estilo, que tiene muchas variantes y cambios por hacer, hemos visualizado mucho al rival”, destacó. El respeto es evidente, aunque el mensaje previo ya dejó claro que el contexto estructural pesa.

El choque en el Carlos Ugalde se presenta como algo más que tres puntos. San Carlos quiere romper la barrera ante los grandes y Herediano busca consolidar su liderato. En la antesala, Paté Centeno agitó el ambiente al poner sobre la mesa la ventaja de profundidad que caracteriza al Team. Ahora será el turno del balón para confirmar si esa “doble planilla” marca la diferencia o si los norteños logran saldar su asignatura pendiente.