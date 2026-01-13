Es tendencia:
Saprissa beneficiado: San Carlos denuncia a los morados en el arranque el Clausura 2026

De cara al inicio del Clausura 2026, San Carlos se molestó y acusó al gobierno de ayudar a Saprissa con sus fichajes.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

San Carlos contra Saprissa.
El inicio del Torneo de Clausura 2026 no solo trajo fútbol a las canchas, sino también una polémica administrativa que ya genera ruido entre clubes. En el centro del debate aparece el Deportivo Saprissa, luego de que Migración habilitara a sus jugadores extranjeros justo a tiempo para el debut, una situación que desde San Carlos consideran desigual.

Previo al estreno del campeonato, Saprissa recibió el aval correspondiente para que sus refuerzos foráneos pudieran competir, lo que permitió que el cuerpo técnico contara con sus incorporaciones desde la primera jornada. La noticia fue celebrada en Tibás, especialmente tras los problemas similares que el club había sufrido en torneos anteriores.

El enojo de San Carlos

Sin embargo, desde el norte del país la lectura fue muy distinta. Según informó Tigo Sports, en San Carlos aseguran que no existió equidad en el proceso, ya que ellos presentaron la documentación el mismo día y con todos los requisitos en regla, pero no recibieron la aprobación a tiempo.

El reclamo tomó fuerza debido a que los Toros del Norte debieron debutar en el Clausura 2026 con bajas sensibles, al no poder contar con Brian Martínez, Jorman Aguilar y Mario González, todos por temas migratorios.

Desde el entorno sancarleño sostienen que la situación los dejó en desventaja deportiva desde la primera fecha, especialmente al compararse con lo ocurrido con Saprissa, que sí logró tener a sus jugadores habilitados para competir.

La denuncia abre un nuevo frente de discusión en el fútbol costarricense, donde los clubes vuelven a poner sobre la mesa la necesidad de criterios claros y equitativos en los procesos administrativos, para evitar que este tipo de situaciones influya directamente en el desarrollo del campeonato.

