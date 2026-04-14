Se acerca a Alajuelense: Jeaustin Campos suelta el mensaje sobre su futuro que ningún fanático de Saprissa quería escuchar

Cuando Jeaustin Campos armó el escándalo en el que amagó con renunciar a su cargo como director técnico del Real España de Honduras, en el fútbol de Costa Rica se empezó a especular con una posibilidad que heló la sangre de la afición del Deportivo Saprissa: que el ídolo morado desembarque en Alajuela.

“Joseph Joseph es muy amigo de Jeaustin Campos, hay un enlace que puede llevar los hilos para que entre Liga Deportiva Alajuelense y Campos. Esto le da un empuje a Jeaustin que podría considerar a Alajuelense para su futuro”, comentaron en el programa Seguimos, conducido por Kevin Jiménez.

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Finalmente, el tico decidió quedarse en el banquillo de La Máquina Aurinegra, donde tiene contrato vigente hasta mediados de 2027. Sin embargo, la puerta del Morera Soto permanece entreabierta…

El proyecto deportivo por encima de todo

En una entrevista reciente con el periodista Ferlín Fuentes, el estratega de 54 años se aseguró de dejar bien en claro que no tendría reparos en aceptar una hipotética oferta desde Alajuelense, siempre y cuando esta cumpliera con sus exigentes requisitos.

“Al final uno como entrenador, como profesional, va dónde mejor se siente, y no hablo solo de la parte económica. Para mí, más allá de lo económico (obvio que todos ocupamos una remuneración) está la filosofía de juego, una idea de qué es lo que se quiere, si están las herramientas ideales para realmente pelear por lo que un club quiere… eso es por un lado”, comenzó aclarando Campos.

“Con Saprissa estamos saldados”

Para el sector de la afición que aún exige lealtad absoluta a los colores, el técnico señaló que su deuda con el Monstruo quedó cubierta hace tiempo. “Por otro, las etiquetas: pues sí, yo crecí en un club, futbolísticamente le agradezco muchísimo; mucha parte de lo que he sido yo en mi carrera se lo debo a ese club, al cual retribuí también, entonces estamos saldados en ese aspecto. Después pasé al Herediano, ganamos una final contra Saprissa…“, recordó.

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“Yo creo que la gente se equivoca muchísimo, al menos el sector de la afición que dice ‘no, es que ese es de Alajuelense, no puede irse a Saprissa’. Ninguno de los que salimos de ningún club tenemos una pensión vitalicia, por ser Alajuelense, por ser Herediano, por ser Cartaginés o de Pérez Zeledón, y creo que eso de las etiquetas no hace sentido“, cerró el DT de Real España, separándose del romantisismo que prevalece en las tribunas.

En síntesis

El amago de renuncia de Campos en Honduras destapó la especulación en Costa Rica sobre su posible llegada a la Liga.

El técnico aseguró que se siente “saldado” con el Deportivo Saprissa, ya que retribuyó con títulos todo lo que la institución le dio en sus inicios.

Campos dejó claro que las “etiquetas” en el fútbol no tienen sentido y que ningún entrenador vive de una pensión vitalicia por lealtad a un equipo, abriendo la puerta a dirigir a cualquier club que le ofrezca las herramientas correctas.