Golpe para Jeaustin Campos: además de Jhow Benavídez, las otras dos figuras que pidieron salir de Real España

El Real España ya tendría confirmada al menos tres bajas de cara a la próxima temporad, lo que obligará a buscar refuerzos en el mercado de fichajes.

El Real España de Jeaustin Campos vive serios contratiempos de cara a la siguiente temporada y es que al menos dos figuras más habrían pedido salir del club y estarían cerca de rescindir su contrato.

Se trata de los futbolistas Gonzalo Rittaco (Argentina) y el defensor Juan Manuel Capeluto (Uruguay), este último tenía el visto bueno del cuerpo técnico para continuar, pero la falta de minutos lo aleja del club.

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Así lo dio a conocer el periodista Álvaro de la Rocha, quien precisó que ambos futbolistas ya tienen avanzadas las negociaciones para poner fin a su etapa en el cuadro aurinegro.

Estas salidas sin duda trastocan los planes de Real España, cuya directiva estimaba que al menos dos serían las bajas y sumarían solamente un refuerzo para hacerle frente al Apertura 2026.

Ya serían tres las bajas

Rittaco y Capeluto se unirían a la lista junto a Jhow Benavídez, quien según el programa Panorama Deportivo, tendría todo listo para fichar por el Marathón tras 13 años en “La Máquina”.

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Aunque otros rumores también ubican a Benavídez en el radar de Motagua, club que tiene la idea de sumar un volante mixto, según ha explicado el propio director deportivo Emilio Izaguirre.

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