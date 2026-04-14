Los manudos ya decidieron: los millones de dólares que deberá pagar Alajuelense por unirse a FOX Sports

La gran noticia de esta semana en el fútbol de Costa Rica fue la confirmación de que la cadena FOX Latin America absorberá la infraestructura y los derechos de transmisión que hasta este momento le pertenecían a Tigo Sports, el competidor exclusivo de FUTV en las transmisiones de los partidos de la Liga Promérica.

Luego de recibir este anuncio, un sector mayoritario de la afición de Liga Deportiva Alajuelense ya dejó en claro su deseo de unirse al gigante internacional que es operado por Disney.

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Los manudos piden firmar con Fox

El anhelo de los rojinegros quedó evidenciado en una encuesta realizada por el periodista deportivo Ferlín Fuentes a través de sus redes sociales. Bajo la consigna “Manudos: ¿Quieren ver a Alajuelense en FOX?”, el “Sí” se impuso con un aplastante 72,9% de los votos.

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Pero, poniendo los pies sobre la tierra, ¿la Liga realmente tiene la posibilidad legal y financiera de alejarse de FUTV para sumarse a las filas de FOX Latinoamérica?

El millonario candado contractual hasta 2030

Por el momento, el directivo manudo León Weinstock confirmó que dentro de la institución no tienen intenciones de romper los contratos que los vinculan a FUTV (canal que opera mediante una alianza entre Teletica y Repretel), compromisos que están firmados hasta el año 2030.

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Aunque los contratos siempre tienen una puerta de salida, en este escenario su precio es prohibitivo. En caso de que la dirigencia de Alajuelense decidiera ir por la opción de rescindir unilateralmente con el objetivo de buscar una vinculación directa a FOX, el medio El Mundo CR reveló que la suma a desembolsar para quedar libre de sus obligaciones antes de tiempo es de 6 millones de dólares.

Fox absorberá a Tigo Sports (Facebook).

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Hoy por hoy, la gran mayoría del fútbol costarricense de Primera División sigue concentrada en la pantalla de FUTV, donde además de los partidos de Alajuelense, se transmiten los juegos como local del Deportivo Saprissa, el Club Sport Herediano, el Club Sport Cartaginés, entre otros.

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Sin embargo, la entrada de FOX introduce una variable pesada que no existía hace apenas unas semanas. Aunque en el Morera Soto por ahora no se asoman rupturas, el escenario comercial del fútbol tico ya es uno completamente diferente.

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En síntesis