Marcel Hernández podría perderse lo que resta del 2026 tras los preocupantes resultados de su resonancia magnética.

El Club Sport Herediano, flamante monarca del fútbol de Costa Rica, comenzó el viernes con la peor noticia imaginable en medio de su resaca de campeón: perdería a su goleador y máxima figura, Marcel Hernández, por lo que queda del año 2026.

La lamentable primicia fue revelada por el periodista Kevin Jiménez durante la emisión del programa Seguimos. “La noticia no es bonita, va a afectar muchísimo al Club Sport Herediano. Las pruebas que se realizó Marcel Hernández fueron realmente negativas y se podría perder todo el campeonato siguiente”, anunció el comunicador.

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En busca de una segunda opinión

El atacante cubano de 36 años, que fue la gran figura del “Team” en la serie final ante el Deportivo Saprissa (donde incluso anotó el gol del título), se aferra a la posibilidad de que un segundo diagnóstico arroje resultados más esperanzadores.

“Los resultados de la resonancia fueron negativos, entiendo que Marcel va a realizarse otra prueba la próxima semana en otro centro médico para ver una segunda opinión, pero las sensaciones son negativas”, agregó Jiménez.

De confirmarse este primer diagnóstico, Hernández deberá pasar inevitablemente por el quirófano y someterse a una larga rehabilitación que lo alejaría de las canchas hasta el próximo año.

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Freno de mano en el mercado

Jafet Soto paralizó en seco todos sus movimientos en la ofensiva dentro del actual mercado de fichajes. Hasta hace unas horas, era una posibilidad concreta ver las salidas de los delanteros extranjeros José de Jesús “Tepa” González y del paraguayo Fernando Lesme (quien es ficha del club, aún no llega a debutar y maneja fuertes opciones en el fútbol de Europa).

Con la lesión de Marcel, el panorama cambió drásticamente. “Esto le detiene a Herediano la posibilidad de salida de Tepa y la de Lesme, van a esperar a las pruebas. Por ahora lo detienen ahí, porque es extraño que con una lesión tan grave haya jugado 180 minutos en una final”, detalló Jiménez.

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Por el momento, en las oficinas de Fuerza Herediana solo queda esperar al diagnóstico médico definitivo la próxima semana, pero la situación no pinta nada bien para el campeón nacional.

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En síntesis

Marcel Hernández, la máxima figura del Herediano en la reciente final, sufrió una lesión que podría dejarlo fuera de las canchas por todo lo que resta del 2026.

Tras los primeros resultados negativos, el delantero cubano de 36 años buscará una segunda opinión médica la próxima semana.

Jafet Soto detuvo de forma inmediata las posibles salidas de los delanteros José de Jesús “Tepa” González y Fernando Lesme.