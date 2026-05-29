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Mercado de Fichajes

Alianza rompe el mercado con dos procedentes de un histórico de Guatemala

Los paquidermos sorprendieron al sumar a dos guatemaltecos a sus filas.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Fichajes sorpresivos en los paquidermos
© AlianzaFichajes sorpresivos en los paquidermos

Alianza continúa moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes y este viernes confirmó la llegada de dos nuevos refuerzos para el Torneo Apertura 2026. El conjunto capitalino oficializó las incorporaciones de los hermanos Jairo Soriano y Jafet Soriano, quienes se integran al proyecto encabezado por el entrenador argentino Roberto “Tito” Pompei, con la misión de devolver al equipo a la pelea por los primeros lugares.

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El primero en ser anunciado fue Jairo Soriano, lateral izquierdo de 31 años y con nacionalidad guatemalteca-salvadoreña, quien llega procedente de Aurora FC. El experimentado futbolista cuenta con recorrido en el balompié guatemalteco tras defender los colores de Petapa, Santa Lucía Cotzumalguapa y Comunicaciones, club con el que conquistó el título del Clausura 2022.

Los nuevos fichajes de Alianza para el Apertura 2026

Minutos después, la dirigencia alba confirmó la contratación de Bryan Jafet Soriano, defensor central zurdo de 29 años, quien firmó un contrato por una temporada. Al igual que su hermano, llega desde Aurora FC, aunque anteriormente destacó con Juventud Pinulteca, equipo con el que logró celebrar un campeonato en las divisiones de ascenso de Guatemala.

Los números respaldan la experiencia de ambos futbolistas. Jairo Soriano cierra su etapa en Guatemala tras disputar 50 partidos, acumular 3,440 minutos y marcar un gol durante sus pasos por distintos clubes de la Liga Bantrab. Por su parte, Jafet Soriano registró 41 encuentros, 3,497 minutos y una anotación defendiendo la camiseta aurinegra.

Con estas incorporaciones, Alianza eleva a siete el número de refuerzos confirmados para la próxima campaña. Los hermanos Soriano se unen a los ya anunciados Matías Mier, Bryan Tamacas, Nelson Rodríguez, Danilo Joya y William Flores, conformando una base que ilusiona a la afición paquiderma.

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La directiva alba apuesta por combinar experiencia, solidez defensiva y profundidad de plantilla para afrontar un semestre exigente. Bajo el mando de Pompei, el objetivo es claro: volver a conquistar títulos y convertir a Alianza en uno de los principales protagonistas tanto del fútbol salvadoreño como de los torneos regionales.

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