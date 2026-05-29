Kadir Barría ha estado en boca de varios clubes en las últimas horas. El delantero de la Selección de Panamá interesa y mucho a equipos de Europa, pero también del Medio Oriente como es el caso de Arabia Saudita, una liga con un gran poderío económico.

Recientemente, se dio a conocer que el Villarreal tiene en carpeta a Kadir Barría para presentar una propuesta formal en el corto plazo. Desde España, siguen de cerca el desempeño del futbolista del Botafogo y también estaría en el radar de la Premier League.

Además de estos destinos, el último que apareció es el fútbol árabe, que tiene los suficientes recursos financieros para quedarse con la joya canalera. Según informó el medio Geoglobo desde Brasil, hay un equipo que está dispuesto a pagar seis millones de euros por la ficha de Kadir Barría.

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Al-Qadsiah está interesado en comprar a Kadir Barría por seis millones de euros

“El club Al-Qadsiah ha manifestado su intención de presentar una oferta formal de 6 millones de euros“, confirmó el periodista Chepebomba acerca de lo que dieron a conocer en el país sudamericano.

Dicho equipo ya le hizo saber al Botafogo que elevará la oferta mencionada. Mientras se concentra con el seleccionado panameño, Kadir recibe noticias que dejan en claro el gran presente que está teniendo y también el futuro que tendrá por delante.

Kadir Barría tiene opciones aún de jugar el Mundial 2026. Es el único delantero que está como reserva para sustituir a uno de los 26 que fueron convocados. En los Canaleros, hay algunos futbolistas tocados que llegan en duda para el campeonato mundialista. Por eso, la joya del Botafogo mantiene las esperanzas de jugarlo.

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En resumen