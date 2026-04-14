Unafut ya avisó: Saprissa, Herediano y Cartaginés reciben la noticia que los deja en jaque en el cierre del Clausura 2026

A falta de tan solo tres jornadas para que la fase regular del Torneo Clausura 2026 llegue a su fin, los tres equipos que dominan la parte alta de la tabla de posiciones tienen una seria preocupación.

El Club Sport Herediano (líder con 31 puntos), el Deportivo Saprissa (escolta con 27) y el Club Sport Cartaginés (tercero con 26 unidades) todavía no han cumplido la cuota mínima de minutos Sub-21 que exige el reglamento de la Unafut.

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Si al cerrar la jornada 18 estos clubes no logran llegar a la barrera obligatoria de los 1200 minutos juveniles, las sanciones estipuladas van desde fuertes multas económicas hasta la deducción de tres puntos. Un castigo de este calibre en un cierre tan apretado podría alterar drásticamente el mapa de la clasificación a las semifinales.

Herediano, el más complicado

El equipo dirigido por José Giacone está con el agua al cuello en este rubro. Con apenas 929 minutos Sub-21 acumulados, Herediano es el que menos ha sumado en todo el Clausura 2026, apoyándose casi exclusivamente en la participación de su gran joya, el juvenil Gabriel Sibaja, de 17 años.

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Para evitar la sanción que ponga en riesgo su liderato, el conjunto rojiamarillo estará obligado a darle mucho más protagonismo a sus promesas en un cierre de calendario que no será sencillo. El Team definirá su suerte enfrentando a San Carlos en casa, visitando a Pérez Zeledón y cerrando la fase regular como local ante Sporting FC.

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Saprissa y Cartaginés en una carrera contra el reloj

Por su parte, Saprissa (1005 minutos) y Cartaginés (1074 minutos) se encuentran un poco más cerca de la salvación, aunque también llegarán con la soga al cuello a la línea de meta.

En el cuadro morado de Hernán Medford, la carga de minutos ha recaído casi en su totalidad sobre Abraham Madriz, el portero de 21 años que se ha adueñado de la titularidad tras el retiro de Esteban Alvarado. Esto también se debe a la baja participación que han tenido otras promesas del plantel, como Alberth Barahona (21) y Kenneth González (21).

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El Monstruo tendrá que administrar este requisito mientras enfrenta a Alajuelense en el Morera Soto, recibe a Guadalupe en La Cueva y visita a Puntarenas en el siempre complicado Estadio “Lito” Pérez.

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En la Vieja Metrópoli, la situación de los dirigidos por Amarini Villatoro parece un poco más controlada. El cuadro brumoso se ha sostenido en esta regla gracias a los constantes aportes del volante Claudio Montero (20 años, a préstamo desde Alajuelense) y del defensa guatemalteco Marcelo Hernández (también de 20 años).

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El calendario les dicta a los blanquiazules que para saldar su deuda de minutos deberán visitar a Municipal Liberia, recibir a San Carlos en el Fello Meza y cerrar el torneo enfrentando a Guadalupe en el Estadio “Colleya” Fonseca.

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En síntesis