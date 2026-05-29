A 19 días del debut de Panamá, una figura canalera llega entre algodones y genera una gran preocupación.

La Selección de Panamá comenzará la serie de amistosos este 31 de mayo contra Brasil en el Estadio Maracaná. Para este encuentro, Thomas Christiansen no podrá contar con varios de sus futbolistas que se están recuperando de diferentes lesiones musculares.

En la antesala del Mundial 2026, hay mucha preocupación con uno de los delanteros que no estará el domingo contra la Verdeamarelha. Se trata de Azarías Londoño, jugador de la Universidad Católica de Ecuador que corre riesgo de estar en la cita mundialista.

Londoño ni siquiera viajó a Brasil para enfocarse justamente en la recuperación de la molestia que lo tiene a maltraer. En medio de este escenario, el periodista José Miguel Domínguez (Chepebomba) plantea la duda de quién debe reemplazarlo si finalmente no llega a la Copa del Mundo.

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Azarías Londoño está en duda para el Mundial 2026

Cabe destacar que el único delantero que aparece entre las reservas es Kadir Barría, aunque también podría entrar José Murillo, volante de Monagas. Esta duda se genera porque el entrenador de los Canaleros ha utilizado al delantero en una posición más retrasada en las últimas apariciones.

Además de Londoño, hay otros dos futbolistas que se quedaron en Panamá entrenando de manera diferenciada. Tanto Adalberto Carrasquilla como Luis Mejía son los que acompañan al delantero de la Universidad Católica en el Centro de Alto Rendimiento.

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Thomas Christiansen deberá estar atento a los lesionados, ya que sólo tendrá la posibilidad de convocar a las reservas hasta el día anterior del debut de Panamá contra Ghana en Toronto. Esto significa que tendría que llamar a los sustitutos el 16 de junio.

En resumen

Azarías Londoño se perderá el amistoso contra Brasil por una lesión muscular.

se perderá el amistoso contra Brasil por una lesión muscular. El entrenador Thomas Christiansen no contará con Londoño, Adalberto Carrasquilla ni Luis Mejía el domingo.

no contará con Londoño, Adalberto Carrasquilla ni Luis Mejía el domingo. Panamá podrá convocar reemplazos de la lista de reservas hasta el 16 de junio.