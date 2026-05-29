Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

Se encienden las alarmas en Panamá: Thomas Christiansen podría perder a un delantero antes del Mundial 2026

A 19 días del debut de Panamá, una figura canalera llega entre algodones y genera una gran preocupación.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Sigue a FCA en Google!
El DT podría utilizar a uno de los jugadores de reserva.
© GeminiEl DT podría utilizar a uno de los jugadores de reserva.

La Selección de Panamá comenzará la serie de amistosos este 31 de mayo contra Brasil en el Estadio Maracaná. Para este encuentro, Thomas Christiansen no podrá contar con varios de sus futbolistas que se están recuperando de diferentes lesiones musculares.

En la antesala del Mundial 2026, hay mucha preocupación con uno de los delanteros que no estará el domingo contra la Verdeamarelha. Se trata de Azarías Londoño, jugador de la Universidad Católica de Ecuador que corre riesgo de estar en la cita mundialista.

Londoño ni siquiera viajó a Brasil para enfocarse justamente en la recuperación de la molestia que lo tiene a maltraer. En medio de este escenario, el periodista José Miguel Domínguez (Chepebomba) plantea la duda de quién debe reemplazarlo si finalmente no llega a la Copa del Mundo.

Tras quedarse sin Mundial 2026, Kadir Barría recibe el interés de un histórico club de España: “Encaja en el perfil”

ver también

Tras quedarse sin Mundial 2026, Kadir Barría recibe el interés de un histórico club de España: “Encaja en el perfil”

Azarías Londoño está en duda para el Mundial 2026

Cabe destacar que el único delantero que aparece entre las reservas es Kadir Barría, aunque también podría entrar José Murillo, volante de Monagas. Esta duda se genera porque el entrenador de los Canaleros ha utilizado al delantero en una posición más retrasada en las últimas apariciones.

Además de Londoño, hay otros dos futbolistas que se quedaron en Panamá entrenando de manera diferenciada. Tanto Adalberto Carrasquilla como Luis Mejía son los que acompañan al delantero de la Universidad Católica en el Centro de Alto Rendimiento.

Publicidad

Thomas Christiansen deberá estar atento a los lesionados, ya que sólo tendrá la posibilidad de convocar a las reservas hasta el día anterior del debut de Panamá contra Ghana en Toronto. Esto significa que tendría que llamar a los sustitutos el 16 de junio.

En resumen

  • Azarías Londoño se perderá el amistoso contra Brasil por una lesión muscular.
  • El entrenador Thomas Christiansen no contará con Londoño, Adalberto Carrasquilla ni Luis Mejía el domingo.
  • Panamá podrá convocar reemplazos de la lista de reservas hasta el 16 de junio.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
En España siguen de cerca a Kadir Barría
Mundial 2026

En España siguen de cerca a Kadir Barría

El ultimátum que Brasil le dio a Neymar por su lesión a 14 días del Mundial
Mundial 2026

El ultimátum que Brasil le dio a Neymar por su lesión a 14 días del Mundial

¿Quién es Guillem Escriu, el refuerzo que Panamá se llevó del Barcelona para el Mundial 2026?
Mundial 2026

¿Quién es Guillem Escriu, el refuerzo que Panamá se llevó del Barcelona para el Mundial 2026?

Kadir Barría rompió el silencio: su mensaje tras quedar fuera de la lista de Panamá
Mundial 2026

Kadir Barría rompió el silencio: su mensaje tras quedar fuera de la lista de Panamá

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo